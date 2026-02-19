Live TV

Netanyahu amenință Iranul cu o ripostă „de neimaginat” în cazul unui atac. Trump avertizează că urmează „lucruri rele”

Data publicării:
benjamin netanyahu face declaratii
Premierul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia Images

Tensiunile dintre Israel și Iran se amplifică pe fondul presiunilor tot mai puternice venite din partea Statelor Unite. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că Teheranul va avea parte de o ripostă „de neimaginat” dacă va ataca Israelul, în timp ce președintele american Donald Trump a transmis că Iranul are la dispoziție 10 zile pentru a ajunge la un acord privind programul nuclear, relatează AFP și News.ro.

Dacă ayatollahii comit greşeala de a ne ataca, vor avea de înfruntat o ripostă pe care nici nu şi-o pot imagina”, a declarat Benjamin Netanyahu într-un discurs televizat rostit în cadrul unei ceremonii militare.

Ameninţarea premierului israelian a venit după ce preşedintele Donald Trump a avertizat joi Iranul că trebuie să ajungă la un acord privind programul său nuclear, în caz contrar urmând să aibă loc „lucruri rele”. El pare să fi stabilit un termen limită de 10 zile înainte ca SUA să ia măsuri.

Pe fondul unei concentrări masive de forţe militare americane în Orientul Mijlociu, care a alimentat temerile privind un război mai amplu, Trump a declarat că negocierile cu Iranul decurg bine, dar a insistat că Teheranul trebuie să ajungă la un acord „semnificativ”.

Altfel, se vor întâmpla lucruri rele”, a declarat Trump la prima reuniune a Consiliului său pentru Pace, care a avut loc la Washington.

Trump, care a ameninţat în repetate rânduri că va ataca Iranul, a vorbit despre atacurile aeriene americane din iunie, afirmând că potenţialul nuclear al Iranului a fost „decimat”.

S-ar putea să fim nevoiţi să mergem mai departe sau s-ar putea să nu fim nevoiţi. Veţi afla probabil în următoarele 10 zile”, a spus el audienţei, fără a da mai multe detalii.

Ameninţările SUA de a bombarda Iranul, în contextul în care cele două părţi sunt departe de a ajunge la un acord în negocierile privind programul nuclear al Teheranului, au determinat creşterea preţurilor petrolului, iar joi o corvetă de război rusă s-a alăturat exerciţiilor navale iraniene planificate în Golful Oman, o rută maritimă vitală pentru energia globală.

Citește și: Iranul își apără programul nuclear după avertismentul SUA. Washingtonul invocă „multe motive” pentru un atac

Negociatorii iranieni şi americani s-au întâlnit marţi la Geneva, iar ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a declarat că au convenit asupra „principiilor directoare” ale unui acord. Cu toate acestea, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că cele două părţi rămân în dezacord cu privire la unele aspecte.

Joi, Rusia a avertizat în privinţa unei „escaladări fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului şi a îndemnat la reţinere în contextul consolidării militare a SUA în regiune, care, potrivit unui înalt oficial american, ar urma să fie finalizată până la jumătatea lunii martie. Trump a trimis portavioane, nave de război şi avioane în regiune, crescând perspectiva unui alt atac asupra Republicii Islamice.

Statele Unite şi Israelul au bombardat instalaţiile nucleare ale Iranului şi unele obiective militare în iunie anul trecut. Secretarul de stat american Marco Rubio se va întâlni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pe 28 februarie pentru a discuta despre Iran.

Washingtonul doreşte ca Iranul să renunţe complet la îmbogăţirea uraniului, un proces utilizat pentru a crea combustibil pentru centralele nucleare, dar care poate furniza şi material pentru fabricarea de ogive nucleare.

SUA şi aliatul său, Israelul, doresc, de asemenea, ca Iranul să renunţe la rachetele balistice cu rază lungă de acţiune, să înceteze sprijinirea grupurilor din Orientul Mijlociu şi să nu mai folosească forţa pentru a reprima protestele interne.

Iranul spune că refuză să discute probleme care depăşesc dosarul nuclear, considerând eforturile de limitare a arsenalului său de rachete o linie roşie.

Ca semn al îngrijorării crescânde faţă de tensiunile sporite, Polonia a devenit joi cea mai recentă ţară europeană care şi-a îndemnat cetăţenii să părăsească Iranul, premierul Donald Tusk afirmând că polonezii ar putea avea doar câteva ore la dispoziţie pentru a se evacua.

Trump a început să ameninţe din nou cu lovituri asupra Iranului în ianuarie, în timp ce autorităţile iraniene au înăbuşit protestele generalizate, soldate cu mii de morţi în toată ţara.

Citește și: Reza Pahlavi îi cere lui Trump să intervină militar „de urgență” în Iran: „Să punem capăt acestui regim nedorit”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
LIA SAVONEA
1
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
putin bucuresti
2
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
3
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Digi Sport
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
FED DECLARATII NICUSOR 190226_00126
Reacția lui Nicușor Dan, după ce Trump l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul trecut”. Ce spune despre imaginea României în SUA
profimedia-1076492178
De ce a ales Nicușor Dan să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace și nu a mers la Davos sau la Munchen
FED DECLARATII NICUSOR 190226_00498
Nicușor Dan a vorbit la Consiliul pentru Pace cu Rubio, Kushner și Witkoff: „Chestiunile serioase se discută la nivel diplomatic”
profimedia-1001270303
Cinci țări vor oferi trupe pentru forța internațională din Gaza. Trump: „Fiecare dolar cheltuit este o investiţie în stabilitate”
infantino foto x
Preşedintele FIFA, prezent la Consiliul pentru Pace. Infantino i-a acordat șefului de la Casa Albă un premiu pentru pace
Recomandările redacţiei
liviu gheorghe odagiu
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul...
profimedia-1076502967
Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace: „Avem relaţii tradiţional bune...
KIng Charles
Prima reacție a Regelui Charles al III-lea după arestarea fratelui...
profimedia-1076511270
Prima întrunire a Consiliului de Pace s-a încheiat. Principalele...
Ultimele știri
Presiune din Est: Polonia le cere marilor puteri din Vest să investească mai mult în armament. Mesaj pentru trei țări europene
Nicușor Dan, despre decizia CCR cu privire la pensiile magistraților: Judecătorii Curții trăiesc în mijlocul societății
Țara europeană care ia în considerare să-şi mărească armata cu peste 100.000 de militari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele...
Fanatik.ro
Boala care face ravagii în România! Numărul cazurilor a crescut de 62 de ori într-un singur an: „Este...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Omoregie și Moreschi, apariție incendiară după ce și-au oficializat relația! Vedetele de la CSM București...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...