Netanyahu anunță că Israelul e aproape de a elimina toți responsabilii atacurilor din 7 octombrie 2023

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul este aproape de a-şi atinge unul dintre obiective, şi anume uciderea tuturor celor responsabili de organizarea atacurilor din 7 octombrie 2023, potrivit unui comunicat al biroului său de presă.

Sâmbătă, armata israeliană a anunţat moartea lui Ezzedine al-Haddad, comandantul aripii armate a Hamas, care a fost ucis vineri într-un atac aerian ţintit în Gaza, mai scrie AFP preluată de Agerpres.

„Am promis că fiecare arhitect al masacrului şi al luării de ostatici va fi eliminat până la ultimul, şi suntem foarte aproape de a finaliza această misiune”, a spus Netanyahu duminică, în şedinţa săptămânală de cabinet, numindu-l pe Ezzedine al-Haddad un „terorist josnic”.

De la incursiunea mortală în Israel a luptătorilor Hamas şi aliaţilor lor din 7 octombrie 2023, armata israeliană i-a ucis pe Yahya Sinwar - liderul Hamas din Gaza, considerat principalul creier al atacului - şi Mohammed Deif - şeful aripii armate a Hamas şi un alt arhitect cheie al atacului.

În şedinţa de duminică, Netanyahu a spus că forţele israeliene controlează în prezent 60% din teritoriul Fâşiei Gaza.

Declaraţia dă de înţeles că armata a continuat să îşi extindă prezenţa operaţională în teritoriu, după ce ştiri recente din presă au afirmat că trupele israeliene au avansat spre o nouă aşa-numită „linie portocalie”.

Conform termenilor armistiţiului mediat de SUA între Israel şi Hamas, în vigoare din 10 octombrie, forţele israeliene urmau să se retragă pe o „linie galbenă” în Gaza, lăsându-le palestinienilor controlul asupra a peste 50% din teritoriu.

„Avem Hamas la mâna noastră. Ştim exact care este misiunea noastră şi ea este să ne asigurăm că Gaza nu va mai reprezenta niciodată o ameninţare pentru Israel”, a adăugat Netanyahu.

