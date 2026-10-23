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Netanyahu anunţă o operaţiune de amploare în Cisiordania după un atac la Hebron: „Vom intra din casă în casă”

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benjamin netanyahu face declaratii
Benjamin Netanyahu. Foto: GettyImages
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Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, vineri, că armata israeliană va lansa o operaţiune de mare anvergură, care va include evacuări de locuitori palestinieni, ca răspuns la atacul împotriva unor israelieni la Hebron, în sudul Cisiordaniei ocupate, transmite AFP, potrivit Agerpres. 

În cartierul de unde provin cei doi atacatori - care au fost ucişi -, „vom evacua locuitori şi vom intra din casă în casă”, a declarat Netanyahu în timpul unei deplasări la Hebron.

„Ministrul apărării şi eu însumi avem în vedere o operaţiune de foarte mare amploare (în Cisiordania), cum nu a mai existat de la Războiul de Şase Zile”, din 1967, a spus Netanyahu într-un mesaj video.

„Armata este pregătită să o execute şi noi stabilim momentul, dar este pe drum”, a adăugat el.

Premierul Netanyahu a ordonat vineri armatei să pregătească izolarea completă a Cisiordaniei ocupate, unde cinci oameni au fost răniţi în urma unui atac armat, a transmis anterior AFP.

Vineri dimineaţa, doi atacatori îmbrăcaţi în negru, unul înarmat cu un pistol-mitralieră, iar celălalt cu un pistol semiautomat, au deschis focul asupra unor militari israelieni la Hebron, în sudul Cisiordaniei. A urmat un schimb de focuri intens, în urma căruia cei doi atacatori au fost ucişi, conform relatării unui fotoreporter al AFP.

Ulterior, armata a anunţat că doi soldaţi au fost ucişi în atacul de vineri, după ce un prim bilanţ vorbea despre cinci răniţi, dintre care doi în stare gravă.

„Doi soldaţi au fost ucişi în luptă vineri la intersecţia din Iudeea”, a scris armata într-un comunicat.

Cei doi soldaţi ucişi sunt sergentul-şef Ron Yonatan Roytman, în vârstă de 23 de ani, şi sergentul Yuval Shay Svilem, în vârstă de 20 de ani.

Ceilalţi trei au suferit răni uşoare, a indicat armata.

Editor : C.L.B.

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