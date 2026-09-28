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Netanyahu ar fi zburat în secret la Abu Dhabi pentru o întâlnire cu președintele Emiratelor Arabe Unite (presa)

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NY: Benjamin Netanyahu of Israel Speaks At United Nations General Assembly - Day 4
Premierul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia
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Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, s-a deplasat luni în Emiratele Arabe Unite și s-a întâlnit în secret cu președintele emiratului, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, potrivit postului Channel 12, care a citat două surse anonime, și agenției Reuters, care a citat un înalt oficial israelian care a dorit să rămână anonim, scrie The Times of Israel. Niciuna dintre părți nu a făcut comentarii cu privire la presupusa călătorie de patru ore a prim-ministrului, care survine după ce au apărut informații conform cărora liderul EAU l-ar fi avertizat pe premier cu privire la un atac al Hamas cu puțin timp înainte de atacul din 7 octombrie 2023.

Netanyahu a zburat cu un avion privat la Abu Dhabi după amiază, a aterizat la ora 15:10 și a petrecut patru ore în EAU, potrivit postului Channel 12.

Biroul prim-ministrului, ambasada Emiratelor Arabe Unite în Israel și Ministerul de Externe al EAU nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Vizita are loc pe fondul unei controverse în Israel cu privire la o presupusă avertizare adresată de liderul EAU, cunoscut sub numele de MBZ, lui Netanyahu cu o săptămână și jumătate înainte de invazia și atacul condus de Hamas din 7 octombrie 2023.

Cotidianul Haaretz a relatat luna aceasta că MBZ l-ar fi avertizat pe premier că gruparea teroristă palestiniană plănuia o operațiune de amploare împotriva Israelului. Avertismentul nu a fost transmis agențiilor de informații israeliene sau armatei, se arată în articol.

Netanyahu, care a negat informația și a amenințat cu acțiuni legale împotriva ziarului, se confruntă cu o campanie electorală dificilă pentru realegere. Liderii opoziției l-au acuzat pe prim-ministru că poartă responsabilitatea pentru eșecurile în materie de securitate care au precedat atacul din 7 octombrie.

EAU au refuzat să comenteze informația publicată de Haaretz, dar a declarat că EAU și Israelul au menținut „canale de comunicare deschise și directe” de la stabilirea relațiilor diplomatice în 2020. O sursă din EAU a declarat anterior pentru Reuters că EAU discută chestiuni de securitate cu țările prin intermediul „entităților relevante”, dar nu „la nivelul liderilor naționali”.

La începutul acestui an, Emiratele Arabe Unite au negat că MBZ s-ar fi întâlnit cu Netanyahu, după ce biroul acestuia din urmă a declarat în luna mai că premierul a „vizitat în secret” țara din Golf și s-a întâlnit cu președintele.

O sursă familiarizată cu întâlnirea a declarat la momentul respectiv că Netanyahu și MBZ s-au întâlnit la Al-Ain, un oraș-oază din Abu Dhabi situat de-a lungul frontierei țării cu Oman, pe 26 martie.

Channel 12 a relatat la momentul respectiv că oficialii din EAU au solicitat în mod explicit ca întâlnirea să rămână confidențială și au fost indignați de decizia lui Netanyahu de a o dezvălui, ceea ce a declanșat o criză diplomatică între cele două țări, în ciuda relațiilor tot mai bune.

Postul de televiziune a relatat că decizia lui Netanyahu de a dezvălui vizita anterioară a fost determinată de preocupări politice interne, după ce a aflat că fostul prim-ministru Naftali Bennett — un rival al lui Netanyahu în alegerile pentru Knesset de luna viitoare — urma să se deplaseze în Emiratele Arabe Unite a doua zi pentru întâlniri cu MBZ și înalți oficiali din EAU.

De când a fost ținta unor atacuri în timpul războiului cu Iranul, EAU și-au consolidat relațiile cu Statele Unite și Israelul, cu care au stabilit relații ca urmare a Acordurilor Abraham din 2020. Relația cu Israelul oferă EAU o pârghie de influență regională și un canal unic de comunicare cu Washingtonul.

Editor : M.C

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