Numirea generalului-maior Roman Gofman, secretarul militar al prim-ministrului, în funcția de viitor șef al Mossadului, semnifică ultimul cui în sicriul vechii structuri de informații.

Când Gofman își va prelua funcția pe 2 iunie, atât Mossadul, cât și Shin Bet vor fi conduse de persoane din afară, care vor intra încă din prima zi în conflict cu predecesorii lor și cu o mare parte a structurii agențiilor lor, scrie The Jerusalem Post.

Exact asta și-a dorit prim-ministrul Benjamin Netanyahu, dar nu este deloc clar ce rezultate va aduce această schimbare de paradigmă.

După eșecul din 7 octombrie 2023, Netanyahu a dorit să înlocuiască toți șefii din domeniul apărării și al serviciilor de informații.

Șeful serviciilor de informații ale IDF, Aharon Haliva, a demisionat în vara anului 2024, șeful IDF, Herzi Halevi, a demisionat în martie 2025, șeful Shin Bet, Ronen Bar, a demisionat în iunie 2025, iar doar șeful Mossad, David Barnea, va reuși să-și ducă la capăt mandatul de cinci ani, care se încheie în iunie.

O parte din această decizie a avut caracter politic. Dacă Netanyahu îi forța pe alți înalți oficiali din domeniul apărării să demisioneze, ar fi putut să le atribuie mai ușor vina.

Noi actori în funcții de vârf

În plus, Netanyahu a dorit ca în funcțiile de vârf să fie numiți oameni noi, care să simtă o loialitate instituțională mai redusă față de agențiile lor, astfel încât să îi fie mai loiali lui, atât în ceea ce privește politica, cât și atunci când politica și strategia se suprapun.

O parte din această decizie a fost motivată de principii: dacă întregul aparat de apărare și informații israelian a ratat invazia Hamas, trebuiau să cadă capete pentru a se asigura că sânge proaspăt și idei noi vor reîmprospăta rezervorul de idei.

Barnea a ajuns parțial la sfârșitul mandatului său deoarece Mossadul nu are responsabilități în Gaza. Totuși, Netanyahu ar putea considera convenabil să încerce să-i atribuie responsabilitatea pentru faptul că schimbarea de regim nu are loc în Iran în timpul războiului actual, dacă schimbarea de regim nu are loc.

Predecesorii săi s-au opus deschis directorului Shin Bet, David Zini, așa că el nu le datorează nimic și are foarte puține relații cu ei.

Predecesorii săi din cadrul Mossadului nu s-au opus lui Gofman atât de vehement, dar, încă de la început, fostul șef Yossi Cohen l-a criticat dur, iar toată lumea știa că Barnea îl susținuse pe înaltul oficial al Mossadului „A” pentru această funcție.

Barnea nu s-a opus inițial în mod vehement lui Gofman, dar când comisia de verificare a eticii condusă de fostul președinte al Curții Supreme, Asher Grunis, l-a chemat pe Barnea să depună mărturie, acesta a pus la îndoială etica lui Gofman într-un mod care probabil va anula orice relație reală pe care cei doi ar fi putut-o avea.

Unii critici ai lui Netanyahu speră că criticile lui Barnea, împreună cu cele ale lui Grunis (care a avut probleme cu Gofman, chiar dacă comisia sa l-a susținut) și criticile anticipate ale procurorului general Gali Baharav-Miara, ar putea determina Curtea Supremă de Justiție să-l descalifice.

Șansele ca acest lucru să se întâmple sunt aproape nule.

Chiar și în cazul lui Zini, în ciuda problemelor juridice majore care îl implicau pe Netanyahu și scandalul Qatargate, Curtea Supremă a condiționat aprobarea lui Zini de o formulă juridică tehnică, dar judecătorii i-au dat în cele din urmă undă verde.

În cazul lui Gofman, problema principală este că probabil a tratat necorespunzător un minor de 17 ani într-o operațiune de informații a IDF care se afla într-o zonă gri, iar apoi probabil nu a fost pe deplin sincer cu privire la rolul său în această afacere.

IDF l-a sancționat pentru acțiunile sale de atunci.

Dar, ulterior, actualul șef al Statului Major al IDF, lt. gen. Eyal Zamir, l-a susținut pe deplin pe Gofman pentru această funcție.

Acest lucru practic garantează că Gofman va primi undă verde, întrucât Zamir este persoana cu autoritatea supremă din cadrul IDF în ceea ce privește stabilirea dacă incidentul care a dus la sancționarea sa ar trebui să-l descalifice sau nu pe Gofman pentru funcția de șef al serviciilor secrete.

Există multe alte motive de îngrijorare, cum ar fi lipsa fluenței sale în limba engleză și lipsa unei experiențe în operațiuni de informații.

Dar el este membru al înaltului comandament al IDF, a fost expus la lumea informațiilor în calitate de consilier militar principal al lui Netanyahu, vorbește fluent limba rusă și au existat și alți foști șefi ai Mossadului care au venit din afară și au avut succes, deși ultimul dintre ei, Meir Dagan, a fost acum 15 ani.

O revoluție

Toate acestea conturează imaginea unei revoluții în rândul celor care conduc Mossadul și Shin Bet, precum și în planurile lui Netanyahu.

Totuși, poate că mai semnificativ nu este Netanyahu, ci faptul că Gofman însuși este un individualist convins, dispus să provoace agitație, iar atacurile asupra lui din partea predecesorilor săi, la fel ca în cazul lui Zini, l-au eliberat de aproape orice nevoie de a-i păsa de ceea ce gândesc ceilalți colegi din Mossad despre noile sale politici.

În calitate de colonel de nivel mediu, cu ani în urmă, Gofman l-a provocat public pe șeful IDF de atunci, Gadi Eisenkot, spunând că armata nu era suficient de agresivă în fața amenințărilor viitoare și amâna prea des luarea deciziilor.

Fiecare nou șef al Mossadului schimbă lucrurile, închide departamente vechi, deschide altele noi și promovează unii comandanți de nivel mediu pentru a înlocui o parte din înalta comandă a Mossadului.

Însă Gofman ar putea merge mai departe în aceste privințe decât predecesorii săi.

Dacă aceste schimbări vor submina eficacitatea Mossadului și independența sa față de preocupările politice (așa cum se tem criticii) sau vor duce agenția la noi culmi de îndrăzneală și performanță (așa cum sper susținătorii) se va vedea în lunile și anii următori.

