Netanyahu consideră un „accident tragic” uciderea de către IDF a cinci jurnaliști în Gaza. „Israelul apreciază munca jurnaliștilor”

Data publicării:
Israeli Strike on Hospital Kills 5 Journalists, Including Al Jazeera and Reuters Photographers and AP
Clădirea spitalului din Gaza bombardată de armata israeliană, bombardament în urma căruia au murit cel puțin 20 de persoane. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a deplâns luni un „accident tragic” după moartea a cinci jurnalişti, dintre care mai mulţi lucrau pentru instituţii media internaţionale, în atacurilor israeliene asupra unui spital din sudul Fâşiei Gaza, soldate cu un total de 20 de morţi, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Israelul regretă profund accidentul tragic de astăzi de la spitalul Nasser„ din Khan Yunis, a transmis Netanyahu, citat într-un comunicat în limba engleză, dând asigurări că „Israelul apreciază munca jurnaliştilor, precum şi a personalului medical şi a tuturor civililor”.

„Autorităţile militare desfăşoară o anchetă amănunţită. Războiul nostru este împotriva teroriştilor Hamas. Obiectivele noastre legitime sunt să învingem Hamas şi să ne aducem ostaticii acasă”, a adăugat prim-ministrul israelian.

Cinci jurnalişti, unii dintre ei colaboratori ai unor publicaţii internaţionale ca Al Jazeera, Reuters şi The Associated Press, au fost ucişi luni în atacuri israeliene ţintind un spital în sudul Fâşiei Gaza, soldate cu 20 de morţi.

Citește și: Reacția ONU după atacul israelian asupra unui spital din Fâșia Gaza, în care au murit inclusiv cinci jurnaliști

Spitalul Nasser din Khan Yunis (sud) a fost atacat în două rânduri de către armata israeliană, potrivit Apărării Civile din Fâșia Gaza, scrie News.ro. Atacul a avut loc luni dimineaţă, când centrul a fost lovit de cel puţin două ori Armata israeliană a recunoacut că a desfăşurat „un atac în zona Spitalului Nasser” şi a anunţat o „anchetă”.

Editor : M.L.

