Netanyahu critică Consiliul de Pace pentru Gaza: componenţa nu a fost coordonată cu Israelul

Israelul contestă componenţa unui organism al Consiliului de Pace din Gaza anunţat de preşedintele american Donald Trump, din care fac parte ministrul turc de externe Hakan Fidan şi un oficial qatarez.

„Anunţul privind componenţa Comitetului Director pentru Gaza, care ţine de Consiliul de Pace pentru Gaza (înfiinţat de Trump şi prezidat de acesta), nu a fost coordonat cu Israelul şi contravine politicii sale”, arată într-un comunicat publicat de biroul premierului Benjamin Netanyahu, potrivit AFP preluată de Agerpres.

Premierul israelian „i-a cerut ministrului său de externe să-l contacteze pe secretarul de stat american Marco Rubio în această privinţă”, mai spune comunicatul

Mai mulţi lideri mondiali au fost invitaţi să se alăture aşa-numitului Consiliu de Pace pentru Gaza, a anunţat preşedintele american Donald Trump, însă componenţa exactă a consiliului rămâne neclară, informează dpa.

Washingtonul ar fi trimis invitaţii preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, preşedintelui egiptean Abdel-Fattah al-Sissi şi preşedintelui argentinian Javier Milei, precum şi altora.

Consiliul de Pace pentru Gaza face parte din cea de-a doua fază a planului de pace al lui Trump pentru Fâşia Gaza, care prevede încetarea războiului cu Israelul şi dezarmarea organizaţiei extremiste Hamas.

Organismul urmează să supravegheze noul comitet de tranziţie pentru Fâşia Gaza, care a fost în mare parte distrusă în războiul dintre Hamas şi Israel. Preşedintele Trump va prezida consiliul.

Editor : Ana Petrescu