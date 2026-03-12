Live TV

Netanyahu declară că Israelul este „pe punctul de a zdrobi Iranul şi Hezbollah”

benjamin netanyahu
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi seară, în prima sa conferinţă de presă de la începutul ofensivei israeliano-americane împotriva Republicii Islamice, că Israelul este pe punctul de „a zdrobi” Iranul şi mişcarea islamistă libaneză Hezbollah, susţinută de Teheran, scrie AFP.

„Trăim zile istorice pentru statul Israel”, a asigurat Netanyahu, adăugând că ţara sa este „pe punctul de a zdrobi Iranul şi Hezbollah”.

Prim-ministrul a declarat că noul lider suprem al Iranului, Mujtaba Khamenei, nu îşi poate „arăta faţa în public”, după ce Teheranul a difuzat joi un prim comunicat în numele său, citit de o prezentatoare de televiziune, notează AFP, citată de Agerpres.

Fostul lider suprem Ali Khamenei, tatăl lui Mojtaba Khamenei, a fost ucis într-un atac care a vizat complexul său din Teheran în prima zi a războiului, pe 28 februarie.

"L-am eliminat pe vechiul tiran, iar noul tiran, marioneta Gardienilor Revoluţiei, nu îşi poate arăta faţa în public, a afirmat Netanyahu, subliniind că obiectivul războiului actual este, printre altele, să ofere iranienilor mijloacele de a "dărâma regimul" Republicii Islamice, la putere din 1979.

"Atacăm infrastructurile nucleare, sistemul de rachete şi de lansatoare, centrele de comandă ale represiunii, centrele de putere ale regimului şi multe alte ţinte. În acelaşi timp, urmărim un alt obiectiv: să creăm condiţiile care permit poporului iranian să răstoarne regimul tiranic şi crud care îl domină de aproape o jumătate de secol", a spus el.

"Crearea condiţiilor nu garantează că acest lucru se va întâmpla. Aşa cum i-am spus poporului iranian: depinde de voi. Poţi duce pe cineva la izvor, dar nu îl poţi forţa să bea", a declarat Netanyahu.

În paralel cu războiul împotriva Iranului, Israelul a lansat o ofensivă în Liban împotriva Hezbollah pe 2 martie, ca răspuns la atacurile mişcării şiite asupra teritoriului israelian. Hezbollah a afirmat că doreşte să răzbune astfel moartea ayatollahului Khamenei.

Netanyahu a avertizat joi că ar fi mai bine ca guvernul libanez să se ocupe chiar el de Hezbollah, decât ca Israelul să facă acest lucru.

