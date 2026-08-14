Netanyahu descrie Marea Britanie drept „prima republică islamică ce va avea arme nucleare”. Ce spune despre Europa

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat un atac la adresa Marii Britanii, susținând că ar putea deveni „prima republică islamică” ce va deține arme nucleare. Declarațiile, făcute în contextul deteriorării relațiilor dintre Israel și Londra, au provocat critici inclusiv în Israel, unde un politician din opoziție a acuzat un „eșec diplomatic îngrozitor”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit Marea Britanie „Republica Islamică Britanică” într-un interviu acordat unui podcast, în care a descris, de asemenea, țara drept „prima republică islamică ce va obține o armă nucleară”, relatează The Guardian.

Declarațiile sale, făcute în timpul unui interviu pentru postul de radio al armatei israeliene, reiau o temă islamofobă frecvent întâlnită în discursul extremei drepte cu privire la populația musulmană minoritară din Marea Britanie.

Netanyahu a lăudat relatările favorabile Israelului făcute în urmă cu mai bine de jumătate de secol de jurnalistul Randolph Churchill, fiul fostului premier Winston Churchill, după care a declarat: „Încercați să mai găsiți așa ceva în Marea Britanie de astăzi, în ceea ce este numit Republica Islamică Britanică”.

În loc să conteste afirmațiile lui Netanyahu, moderatorul l-a întrebat dacă nu cumva critică în mod nedrept doar Marea Britanie: „Nu este toată Europa așa?”

Netanyahu și-a reiterat afirmația: „Da, dar știți, cineva a spus că prima republică islamică ce va avea arme nucleare va fi Republica Islamică Britanică”.

Pakistanul, a cărui denumire oficială este Republica Islamică Pakistan, deține un arsenal nuclear încă din anii 1990.

Relațiile dintre Marea Britanie și Israel au devenit tot mai tensionate în ultimele luni, în special după ce Andy Burnham a preluat conducerea guvernului de la Londra. Cu puțin timp înainte de a deveni premier, acesta și-a cerut scuze pentru reacția inițială a Partidului Laburist la operațiunile militare ale Israelului în Gaza, afirmând că partidul „nu a procedat corect” și că trebuie „să se descurce mai bine” sub conducerea sa, semnalând astfel o schimbare semnificativă a abordării Marii Britanii față de Orientul Mijlociu.

În iulie, Burnham a declarat că va „face mai mult pentru a exercita presiuni asupra guvernului israelian”, inclusiv prin impunerea unor sancțiuni suplimentare împotriva unor persoane și entități, precum și printr-o posibilă interdicție asupra comerțului cu bunuri provenite din coloniile ilegale.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a făcut declarații similare cu cele ale lui Netanyahu în timpul campaniei prezidențiale din 2024, afirmând că Marea Britanie ar putea deveni prima „țară cu adevărat islamistă care va obține o armă nucleară”.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a fost, de asemenea, ținta frecventă a unor atacuri cu tentă rasistă venite din partea unor lideri de dreapta din străinătate, inclusiv Donald Trump, care au încercat să obțină avantaje politice prin răspândirea unor afirmații islamofobe false.

Liderii comunității musulmane din Marea Britanie au avertizat că infracțiunile motivate de ură care vizează această comunitate ating niveluri fără precedent, pe fondul intensificării retoricii de extremă dreapta și al creșterii sprijinului pentru partidele politice antiimigrație.

Avi Dabush, care candidează pentru Knesset din partea partidului israelian de opoziție Democrații, l-a criticat pe Netanyahu pentru că ironizează un aliat important într-un moment în care Israelul se confruntă cu o izolare internațională fără precedent.

„Asta se întâmplă atunci când există un eșec diplomatic îngrozitor și o incapacitate de a mobiliza țările lumii în sprijinul intereselor noastre”, a scris el într-o postare pe rețelele sociale.

Aflat în fruntea celui mai de dreapta guvern din istoria Israelului, Netanyahu a îndepărtat o parte dintre aliații tradiționali ai țării, apropiindu-se în același timp de figuri ale extremei drepte, inclusiv de unele cu un istoric de declarații antisemite.

Editor : Ș.A.