Netanyahu: „Există încă grupuri Hamas în Gaza și le eliminăm sistematic”. Gruparea a predat trupurile a trei ostatici israelieni

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, că forțele israeliene continuă să „elimine sistematic” grupurile Hamas rămase active în Gaza. Declarația a venit în ziua în care mișcarea islamistă palestiniană a predat trupurile a trei ostatici israelieni Crucii Roșii, în baza acordului de armistițiu mediat de Statele Unite, potrivit Reuters și News.ro.

Forţele israeliene din Gaza au primit sicriele cu trupurile celor trei ostatici, transportate prin intermediul Crucii Roşii, a declarat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. Rămăşiţele vor fi aduse în Israel pentru identificare.

Trupurile predate sunt ale trei dintre cei 11 ostatici ale căror rămăşiţe Israelul le solicită din Gaza, în conformitate cu termenii armistiţiului. Israelul a acuzat Hamas că a fost prea lentă în predarea rămăşiţelor, în timp ce gruparea susţine că lucrează cât mai repede posibil, în condiţii dificile.

Această problemă a fost doar una dintre disputele care au împiedicat punerea în aplicare integrală a acordului de încetare a focului negociat de Statele Unite, în vigoare din 10 octombrie.

Duminică, un atac aerian israelian a ucis un bărbat în nordul Fâşiei Gaza. Armata israeliană a declarat că avioanele sale au atacat un militant care reprezenta o ameninţare pentru forţele sale. Spitalul Al-Ahli a transmis că un bărbat a fost ucis în atacul aerian produs în apropierea unei pieţe de legume din suburbia Shejaia a oraşului Gaza.

„Există încă grupuri Hamas în zonele aflate sub controlul nostru în Gaza şi le eliminăm sistematic”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, într-o transmisiune televizată la începutul unei şedinţe a cabinetului de la Ierusalim.

Hamas a publicat ceea ce a descris ca fiind o listă a încălcărilor armistiţiului de către Israel. Ismail Al-Thawabta, directorul biroului de presă al guvernului din Gaza, condus de Hamas, a negat că luptătorii grupării ar fi încălcat armistiţiul atacând soldaţii israelieni.

Încetarea focului a redus semnificativ luptele, permiţând sutelor de mii de palestinieni să se întoarcă la ruinele caselor lor din Gaza. Israelul şi-a retras trupele din poziţiile din oraşe şi a permis intrarea mai multor ajutoare umanitare.

Hamas a eliberat toţi cei 20 de ostatici în viaţă deţinuţi în Gaza, în schimbul a aproape 2.000 de condamnaţi palestinieni şi prizonieri de război aflaţi în închisorile israeliene.

Gruparea a acceptat, de asemenea, în cadrul acordului de încetare a focului, să predea rămăşiţele a 28 de ostatici morţi, în schimbul cadavrelor a 360 de militanţi palestinieni ucişi în război. Până duminică, Hamas predase 17 cadavre.

