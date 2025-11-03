Live TV

Netanyahu: „Există încă grupuri Hamas în Gaza și le eliminăm sistematic”. Gruparea a predat trupurile a trei ostatici israelieni

Data publicării:
benjamin netanyahu la birou
Benjamin Netanyahu. Foto: GettyImages

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, că forțele israeliene continuă să „elimine sistematic” grupurile Hamas rămase active în Gaza. Declarația a venit în ziua în care mișcarea islamistă palestiniană a predat trupurile a trei ostatici israelieni Crucii Roșii, în baza acordului de armistițiu mediat de Statele Unite, potrivit Reuters și News.ro.

Forţele israeliene din Gaza au primit sicriele cu trupurile celor trei ostatici, transportate prin intermediul Crucii Roşii, a declarat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. Rămăşiţele vor fi aduse în Israel pentru identificare.

Trupurile predate sunt ale trei dintre cei 11 ostatici ale căror rămăşiţe Israelul le solicită din Gaza, în conformitate cu termenii armistiţiului. Israelul a acuzat Hamas că a fost prea lentă în predarea rămăşiţelor, în timp ce gruparea susţine că lucrează cât mai repede posibil, în condiţii dificile.

Această problemă a fost doar una dintre disputele care au împiedicat punerea în aplicare integrală a acordului de încetare a focului negociat de Statele Unite, în vigoare din 10 octombrie.

Duminică, un atac aerian israelian a ucis un bărbat în nordul Fâşiei Gaza. Armata israeliană a declarat că avioanele sale au atacat un militant care reprezenta o ameninţare pentru forţele sale. Spitalul Al-Ahli a transmis că un bărbat a fost ucis în atacul aerian produs în apropierea unei pieţe de legume din suburbia Shejaia a oraşului Gaza.

„Există încă grupuri Hamas în zonele aflate sub controlul nostru în Gaza şi le eliminăm sistematic”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, într-o transmisiune televizată la începutul unei şedinţe a cabinetului de la Ierusalim.

Hamas a publicat ceea ce a descris ca fiind o listă a încălcărilor armistiţiului de către Israel. Ismail Al-Thawabta, directorul biroului de presă al guvernului din Gaza, condus de Hamas, a negat că luptătorii grupării ar fi încălcat armistiţiul atacând soldaţii israelieni.

Încetarea focului a redus semnificativ luptele, permiţând sutelor de mii de palestinieni să se întoarcă la ruinele caselor lor din Gaza. Israelul şi-a retras trupele din poziţiile din oraşe şi a permis intrarea mai multor ajutoare umanitare.

Hamas a eliberat toţi cei 20 de ostatici în viaţă deţinuţi în Gaza, în schimbul a aproape 2.000 de condamnaţi palestinieni şi prizonieri de război aflaţi în închisorile israeliene.

Gruparea a acceptat, de asemenea, în cadrul acordului de încetare a focului, să predea rămăşiţele a 28 de ostatici morţi, în schimbul cadavrelor a 360 de militanţi palestinieni ucişi în război. Până duminică, Hamas predase 17 cadavre.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Vladimir Putin și Donald Trump
2
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
Wildcat Felis silvestris
3
Trei pui de pisică sălbatică, surprinși pe camerele de monitorizare jucându-se cu mama...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
4
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
Fiul Laurei Vicol, Luca FOTO Captură Video / TikTok
5
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu...
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
Digi Sport
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0996867421
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i...
nicusor dan lansare drula
PSD și AUR, front comun împotriva președintelui. Daniel Zamfir: Este...
Alexandru Nazare.
Scandal uriaș în ANAF. Alexandru Nazare, despre cazurile „foarte...
Russian President Putin attends the unveiling of a memorial in Pskov region
Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib...
Ultimele știri
Oamenii se deplasează de 40 de ori mai mult decât toate vieţuitoarele sălbatice la un loc (studiu)
Călin Georgescu nu recunoaște scrutinul din 7 decembrie, îl vede „o farsă”. „Un guvern ilegitim nu poate organiza alegeri legitime”
Leagănul civilizaţiei din Irak, în pericol din cauza schimbărilor climatice. „Depozitele vor provoca prăbuşirea completă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Israel-Palestinian conflict - Khan Yunis
Situația din Gaza, dezbătută luni la Istanbul. Ce oficiali de rang înalt participă la întâlnire
explozie pagere liban
Atacul cu pagere al Israelului în Liban inspiră un thriller de spionaj: „Frequency Of Fear”, cu vedetele din „Fauda”
Chancellor Merz in Turkey
Recep Erdogan l-a apostrofat pe cancelarul Friedrich Merz: „Germania nu vede genocidul israelian din Gaza?” Ce răspuns a primit
Red Cross transport bodies of two deceased hostages, kidnapped during October 7, 2023, attack on Israel by Hamas, after they were handed over by Hamas militants, in Deir Al-Balah
Corpurile altor doi ostatici israelieni au fost predate de Hamas Crucii Roșii
Hamas hands over bodies of hostages held in Gaza to Red Cross
Israelul a lansat noi atacuri în Gaza după anunțul de încetare a focului: „Au fost vizate ținte teroriste”. Riposta militanților Hamas
Partenerii noștri
Pe Roz
Anthony Hopkins nu a mai vorbit de 24 de ani cu fiica sa: Îi doresc tot binele din lume
Cancan
De ce și-a înjunghiat copilul de 13 ani din Ilfov vecinul, în seara de Halloween! S-a aflat motivul faptei...
Fanatik.ro
Legenda Universității Craiova a dat de pământ cu Rapid după 2-2 în Bănie: „Cei mai slabi! Cel mai bun jucător...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de finalul derby-ului cu U Craiova – Rapid 2-2. După ce s-a întors...
Casatorie
„Nu pot îngenunchea, dar vrei să te măriți cu mine?”: Un soldat ucrainean care și-a pierdut picioarele în...
Playtech
Ajutor de încălzire 2025–2026. Cât timp vor primi românii bani pentru căldură
Digi FM
Mereu îndrăgostiți. Salma Hayek, la brațul soțului ei, la o gală în LA. Actrița din „Desperado” și...
Digi Sport
L-au prins! Modelul cu care a fost văzut Lamine Yamal, chiar înaintea despărțirii de Nicki Nicole
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Guillermo del Toro spune că „mai degrabă ar muri” decât să folosească AI generativă în filmele sale: „Nu mă...
Adevarul
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel: „Veniți...
Newsweek
A așteptat un an pensia mărită de la Marea Recalculare. A primit un leu în plus. Cât a muncit?
Digi FM
Casa la care au visat. Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea...
Digi World
Cum îi afectează fumatul pe oamenii care-și fac implanturi dentare. Și cei cu dinți naturali au de suferit
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
De ce s-au despărțit Tom Cruise și Ana de Armas. „Ea a simțit nevoia să facă un pas înapoi”
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles