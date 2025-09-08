Netanyahu le cere locuitorilor orașului Gaza „să plece imediat”. Trupele israeliene își intensifică ofensiva

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut luni seara locuitorilor oraşului Gaza să evacueze acest principal centru urban al enclavei palestiniene, unde armata israeliană îşi intensifică ofensiva.

'În două zile, noi am distrus 50 de turnuri teroriste, şi acesta nu este decât începutul intensificării operaţiunilor terestre în oraşul Gaza. Le spun locuitorilor: aţi fost preveniţi, plecaţi imediat!', a spus Netanyahu într-un mesaj video.

'Toate acestea nu sunt decât un preludiu, doar uvertura la operaţiunea principală care se intensifică - manevra terestră a forţelor noastre, care se organizează şi se adună acum pentru a intra în oraşul Gaza', a adăugat prim-ministrul israelian.

