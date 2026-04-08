Netanyahu, marginalizat în decizia lui Trump privind armistițiul din Iran. Opoziția israeliană: „Nici nu a fost la masa discuțiilor”

Liderul opoziției din Israel, Yair Lapid, îl acuză pe premierul Benjamin Netanyahu că „a eșuat politic și strategic”, după ce președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul. Lapid a descris situația drept un „dezastru politic”, susținând că Israelul nu a avut niciun cuvânt de spus în negocieri.

Yair Lapid a criticat modul în care Benjamin Netanyahu a gestionat războiul din Iran, după ce premierul israelian a transmis peste noapte o declarație de susținere a armistițiului propus de Donald Trump, scrie BBC.

Biroul lui Netanyahu a precizat că armistițiul de două săptămâni nu va include Libanul, deși atât Iranul, cât și Pakistanul afirmă contrariul.

„Netanyahu a eșuat. Israelul nici măcar nu a fost la masa discuțiilor”, a declarat Yair Lapid.

Acesta a descris situația drept un „dezastru politic” pentru Israel.

„Israelul nici măcar nu a fost la masa discuțiilor atunci când s-au luat decizii privind nucleul securității noastre naționale”, a declarat liderul opoziției.

„Armata a făcut tot ce i s-a cerut, populația a dat dovadă de o reziliență incredibilă, dar Netanyahu a eșuat politic, a eșuat strategic și nu a atins niciunul dintre obiectivele pe care și le-a stabilit”, a adăugat acesta.

Israelul declarase anterior că îşi va intensifica eforturile pe frontul libanez odată ce luptele din Iran se vor încheia, iar miercuri dimineaţa a emis ordine de evacuare pentru locuitorii oraşului Tyre, din sudul Libanului.

Israelul a continuat să lovească Libanul până dimineaţa, bombardând sudul cu foc de artilerie şi efectuând două atacuri separate cu drone asupra oraşelor Kana şi Al-Kaleileh.

Cu o oră înainte de anunţarea încetării focului în Iran, Israelul a bombardat o maşină în faţa unui şir de cafenele de pe malul mării din Saida, ucigând opt persoane şi rănind 22, potrivit Ministerului Sănătăţii libanez.

Editor : Ș.A.