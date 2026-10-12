Netanyahu ordonă identificarea și urmărirea penală a persoanelor intervievate în NAZA. „Un film calomnios”

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a ordonat procurorului general al țării și șefului serviciului de securitate Shin Bet să dezvăluie identitatea soldaților și ofițerilor intervievați în documentarul de investigație NAZA și să îi urmărească penal pentru că au cauzat „prejudicii intereselor diplomatice și de securitate ale Israelului”.

Documentarul premiat, regizat de cineaștii câștigători ai premiului Oscar Yuval Abraham și Rachel Szor și produs de Guardian, prezintă în detaliu uciderea în masă a civililor din Gaza de către Israel, scrie The Guardian.

Filmul rulează în cinematografe, inclusiv în Marea Britanie, SUA sau România, și va fi difuzat în peste 50 de țări. Realizatorii filmului au declarat că după ieșirea din cinematografe, filmul va putea fi vizionat gratuit pe internet.

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„Un film calomnios”

Într-o scrisoare adresată procurorului general, Gali Baharav-Miara, șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), generalul-locotenent Eyal Zamir, și șeful Shin Bet, David Zini, prim-ministrul israelian le-a cerut să „acționeze de urgență pentru a descoperi identitatea tuturor celor implicați sau care apar în acest film calomnios”.

Netanyahu a solicitat, de asemenea, „deschiderea unei anchete penale și urmărirea penală pentru infracțiuni grave privind securitatea informațiilor, calomnie penală și prejudicierea intereselor diplomatice și de securitate ale Israelului”.

Filmul „NAZA” a avut premiera luna trecută la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, unde a câștigat Premiul Special al Juriului, după ce a primit cea mai lungă ovație din istoria evenimentului. Titlul filmului provine de la un acronim folosit eufemistic de serviciile secrete israeliene pentru a indica numărul de civili pe care se estimează că vor fi uciși într-un atac aerian.

Guvernul israelian i-a atacat cu vehemență pe Abraham și Szor, amenințându-i că le va retrage cetățenia și acuzându-i de trădare. Susținătorii guvernului au promis că îi vor hărțui pe regizori la întoarcerea lor în Israel și au pichetat casa părinților lui Szor din Savyon, scandând: „Pedeapsa cu moartea pentru trădători”.

Zamir a denunțat filmul ca fiind un „atac la adresa statului Israel”, acuzându-l că răspândește „minciuni și calomnii sângeroase”. Anterior, el ordonase oficialilor militari și juridici să identifice soldații care apăreau în film și să analizeze posibilitatea unor acțiuni legale împotriva acestora. Cu toate acestea, procurorul general al armatei, Itai Ofir, a declarat că urmărirea penală ar necesita dovezi privind încălcări ale securității sau divulgarea de materiale clasificate, deși măsurile disciplinare rămân posibile.

Protecția surselor jurnalistice reprezintă o piatră de temelie a libertății presei în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului, iar ordinele de divulgare sunt permise numai în condiții stricte.

„Un act flagrant de intimidare”

Ricardo Gutiérrez, secretarul general al Federației Europene a Jurnaliștilor, care reprezintă peste 320.000 de jurnaliști, a declarat: „Aceste amenințări constituie un act flagrant de intimidare împotriva jurnaliștilor care și-au făcut pur și simplu meseria, în strictă conformitate cu standardele etice și în interesul public. Nu sunt surprins de această izbucnire, care confirmă faptul că acest regim este pregătit să facă orice pentru a-și acoperi crimele împotriva umanității și genocidul în curs din Gaza.”

Un purtător de cuvânt al ziarului „The Guardian” a declarat: „După ce a amenințat inițial că le va retrage cetățenia israeliană directorilor NAZA, guvernul israelian solicită acum o anchetă asupra surselor jurnalistice ale acestora. Toate aceste măsuri reprezintă încercări de a distrage atenția de la întrebările urgente pe care le ridică filmul cu privire la uciderile în masă ale civililor palestinieni din Gaza. Jurnaliștii ar trebui să aibă libertatea de a desfășura anchete de interes public fără amenințări sau hărțuire.”

Filmul „NAZA” se bazează pe dezvăluiri publicate inițial de publicația israeliano-palestiniană +972 Magazine, de publicația în limba ebraică Local Call și de ziarul The Guardian între anii 2023 și 2025. La începutul acestei luni, un purtător de cuvânt al ziarului The Guardian a declarat că „procesul de evaluare a credibilității mărturiilor a fost riguros. Acesta a inclus documente clasificate scurse în presă, verificarea detaliată a unor atacuri specifice și coroborarea prin intermediul unui grup mai larg de surse jurnalistice confidențiale care nu au apărut în fața camerei în film.”

În ultimii trei ani, echipa din spatele filmului a „intervievat peste 100 de surse familiarizate cu sistemele Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) utilizate în războiul din Gaza, inclusiv comandanți de rang înalt implicați direct în autorizarea atacurilor”, a adăugat purtătorul de cuvânt al ziarului „The Guardian”.

În ultimele zile, guvernul israelian a promovat un proiect cinematografic online care imită stilul filmului NAZA, în încercarea de a contesta concluziile filmului original. Ariel Averbuch, un avocat israelian și rezervist al armatei care a realizat filmul „NAZA: The Real Story”, a descris această mișcare ca fiind una „ofensivă”, menită să distragă atenția lumii de la acuzațiile privind uciderea civililor de către armata israeliană.

Personalități marcante ale industriei cinematografice din întreaga lume, inclusiv conducătorii Festivalului de Film de la Locarno, și-au exprimat solidaritatea cu Abraham și Szor, afirmând că susțin „cu fermitate dreptul cineaștilor de a aborda subiecte dificile și urgente fără teama de represalii”.

Editor : Sebastian Eduard