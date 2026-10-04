Netanyahu ordonă o revizuire a securității zborurilor către Israel după tentiva de prăbușire a unui avion Flydubai

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat, duminică, o revizuire a măsurilor de securitate pe zborurile internaționale către Israel, după atacul din această săptămână asupra unui zbor al companiei Flydubai.

„Netanyahu l-a însărcinat pe directorul Consiliului național de securitate, Shmuel Ben Ezra, să numească un responsabil care să efectueze o analiză amănunțită a tuturor aspectelor legate de securitatea aviației civile străine cu destinația Israel”, a indicat biroul premierului într-un comunicat, notează AFP preluată de Agerpres.

Un zbor al companiei Flydubai cu destinația Tel Aviv a fost nevoit să efectueze miercuri o aterizare de urgență în Arabia Saudită, după o aparentă tentativă a copilotului avionului care transporta 174 de persoane, dintre care 166 de israelieni, de a prăbuși aeronava.

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Guvernul condus de Benjamin Netanyahu se află sub presiune de câteva zile, în timp ce membri ai opoziției și ai presei pun numeroase întrebări cu privire la eventualele breșe de securitate care au dus la acest atac, ce pare să fi fost evitat la limită datorită intervenției pasagerilor.

Deputați de stânga au cerut astfel procurorului general să deschidă o anchetă cu privire la eventualele eșecuri legate de acest zbor Flydubai, în special privind posibilitatea ca informațiile referitoare la identitatea copilotului să fi fost transmise Israelului, dar să nu fi făcut obiectul unor verificări ale antecedentelor sale, așa cum relatează presa.

În plus, presa israeliană a raportat duminică faptul că suspectul, interogat în Emiratele Arabe Unite, intenționa să prăbușească avionul pe teritoriul israelian și că efectuase mai multe zboruri către Tel Aviv în ultimele luni pentru recunoaștere.

Yair Lapid: „O anchetă de fațadă”

Reacționând la anunțul unei „analize amănunțite” făcut de Netanyahu duminică seară, unul dintre liderii opoziției israeliene, Yair Lapid, a declarat pe X că este vorba despre o „anchetă de fațadă”.

„Așa cum Netanyahu s-a sustras de la ancheta privind masacrul din 7 octombrie, el se sustrage și astăzi”, a afirmat Lapid, cu referire la atacurile fără precedent ale Hamasului palestinian în Israel din 2023.

Ministrul transporturilor, Miri Regev, o apropiată a lui Netanyahu aflată sub tirul criticilor, a anunțat duminică că s-a întâlnit cu ambasadorul Emiratelor Arabe Unite în Israel pentru „a discuta despre cooperarea în cadrul anchetei privind incidentul care s-ar fi putut încheia cu o catastrofă majoră”.

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„Am convenit să continuăm cooperarea noastră, să consolidăm legăturile în domeniile aviației și transporturilor și să acționăm împreună pentru a garanta siguranța pasagerilor și a zborurilor”, a adăugat Regev.

La rândul său, Gadi Eisenkot, principalul rival al lui Netanyahu pentru alegerile legislative din 27 octombrie, a afirmat pe X că, „într-un guvern demn de acest nume și gestionat corect, ministrul transporturilor și-ar fi prezentat demisia”.

Editor : Ana Petrescu