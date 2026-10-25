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Netanyahu publică o imagine AI cu o explozie nucleară în Tel Aviv și avertizează asupra unui „al doilea Holocaust” înaintea alegerilor

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Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia
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Din articol
Mesajul lui Netanyahu, în contradicție cu declarațiile sale anterioare Naftali Bennett: „Aceasta este o minciună”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a publicat duminică o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care înfățișează o explozie nucleară deasupra orașului Tel Aviv. Cu doar două zile înainte de alegeri, mesajul distribuit de liderul israelian avertizează că alegerea unui alt candidat ar putea expune populația la pericolul unui „al doilea Holocaust”, informează The Times of Israel.

Netanyahu a distribuit o postare a lui Yuval Bloomberg, un activist de dreapta cu experiență în sectorul tehnologic, care a scris în trecut o carte împotriva Acordurilor de la Oslo. Publicată săptămâna trecută, postarea includea o imagine generată de AI, în care un nor uriaș în formă de ciupercă se ridica deasupra Tel Avivului, în timp ce orașul era cuprins de flăcări în urma unei explozii nucleare.

Israelul se confruntă cu o „amenințare existențială reală și tangibilă”, scrie în mesajul distribuit de Netanyahu, pe rețeaua X.

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„Dacă iranienii vor intra în posesia armelor nucleare, nimic altceva nu va mai conta. Totul devine nesemnificativ în fața amenințării existențiale reprezentate de Iran și de axa șiită.”

Controversele care afectează guvernul, inclusiv scandalul „Qatargate” și eforturile de adoptare a unei legi care să-i scutească pe ultraortodocși de serviciul militar, sunt descrise în postare drept „o cortină de fum uriașă menită să ascundă singura problemă care le depășește pe toate celelalte”.

„Dacă două bombe atomice ar cădea asupra centrului Israelului, cui i-ar mai păsa de toate aceste controverse fără sens?”, se mai arată în mesaj.

Postarea susține că Israelul are la dispoziție o fereastră limitată de oportunitate pentru a se confrunta cu Iranul, cât timp Donald Trump se află încă la Casa Albă. Generațiile viitoare, avertizează autorul mesajului, „nu ne vor ierta dacă ratăm această fereastră de oportunitate istorică”.

Totodată, alegătorii sunt avertizați că își pot expune familiile „pericolului unui al doilea Holocaust” dacă aleg un lider incapabil să înfrunte Iranul. Mesajul sugerează că Netanyahu este singurul politician capabil să facă față acestei amenințări.

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Mesajul lui Netanyahu, în contradicție cu declarațiile sale anterioare

Potrivit The Times of Israel, postarea distribuită de Netanyahu contrazice afirmațiile repetate ale premierului potrivit cărora Israelul și SUA au distrus programul nuclear iranian în timpul conflictelor cu Teheranul din 2025 și 2026.

Luna trecută, Netanyahu a declarat la ONU: „Am distrus armele atomice ale Iranului” în ultimul an. În martie, liderul israelian afirmase, de asemenea, că, în urma atacurilor Israelului, Iranul „nu mai poate amenința existența noastră”.

Netanyahu a fost acuzat recent de criticii săi că încearcă să determine reluarea războiului împotriva Iranului pentru a influența sau amâna alegerile din 27 octombrie. Premierul a negat acuzațiile.

Potrivit informațiilor apărute în presă, șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), generalul-locotenent Eyal Zamir, ar fi declarat în cadrul unei întâlniri private recente că nu vede o necesitate operațională pentru lansarea unui atac asupra Iranului înainte de alegeri.

Reacțiile criticilor politici nu au întârziat să apară. Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar și favorit în cursa electorală, l-a acuzat pe Netanyahu că încearcă să provoace panică înaintea votului de marți.

„Netanyahu, ești isteric”, a scris Eisenkot pe X. „Ca în orice campanie electorală, este aceeași metodă bazată pe minciuni și tactici de intimidare. De data aceasta, amenințând cetățenii israelieni cu distrugerea în masă”, a afirmat el.

„Și asta după ce ai eșuat în atingerea obiectivelor războiului din Iran. Ai eșuat. Și peste două zile, poporul Israelului îți va demonstra asta la urne”, a adăugat Eisenkot.

Yair Golan, președintele Partidului Democraților, a reacționat la rândul său printr-o postare pe X.

„Prim-ministrul Israelului a publicat o imagine cu o bombă atomică deasupra Tel Avivului. Cer ca acesta să fie ținut departe de rețelele sociale. Omul acesta și cei din jurul său și-au pierdut mințile. Presiunea crește”, a scris Golan.

„Marți, îi vom înlocui pe cei care seamănă panică și vom restabili securitatea și bunul simț în Israel”, a adăugat el.

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Naftali Bennett: „Aceasta este o minciună”

Naftali Bennett, președintele partidului B’Yachad, a criticat și el mesajul premierului, afirmând că acesta le transmite israelienilor că supraviețuirea țării depinde de rămânerea sa la putere.

„Aceasta este viziunea pe care [Netanyahu] o prezintă copiilor noștri”, a declarat Bennett. „El susține că numai dacă el este prim-ministru putem continua să trăim. Ne spune că, dacă pierde, vom muri cu toții. Aceasta este o minciună.”

„Statul Israel a luat naștere și s-a consolidat cu mult înaintea lui și va continua să existe mult după el. Poporul israelian este mai puternic decât orice politician”, a adăugat Bennett.

Totuși, liderul B’Yachad a criticat dur și bilanțul guvernului: „Dar are dreptate într-o privință: guvernul său ne conduce cu adevărat spre distrugerea economică, socială, politică și de securitate.”

Yair Lapid, liderul opoziției și numărul doi pe lista B’Yachad, a ironizat, la rândul său, mesajul premierului. El a afirmat că Netanyahu le transmite, în esență, cetățenilor că Israelul „se află în pericol de distrugere”, motiv pentru care ar fi decis să renunțe la ajutorul american în materie de securitate, să accepte sancțiuni care ar afecta grav economia și să-i păstreze în funcții pe toți agenții din Qatar din cadrul biroului său.

„Una peste alta, are sens”, a glumit Lapid.

Editor : Ana Petrescu

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