Netanyahu pune condiții dure pentru un acord între SUA și Iran: „Am prezentat poziţia noastră foarte clar"

Benjamin Netanyahu. Foto: GettyImages

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat duminică, la Ierusalim, condiţiile pe care Israelul le consideră esenţiale pentru a accepta un eventual acord între SUA şi Iran, insistând asupra eliminării complete a programului nuclear iranian şi a limitării capacităţilor balistice ale Teheranului. Liderul israelian a subliniat că orice înţelegere trebuie să includă demontarea infrastructurii de îmbogăţire a uraniului şi oprirea finanţării grupărilor armate susţinute de Iran, în contextul reluării negocierilor americano-iraniene, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Vorbind la un eveniment desfăşurat la Ierusalim, Netanyahu a spus că un astfel de acord trebuie să aibă mai multe componente: tot materialul de îmbogăţire a uraniului să fie retras din Iran, infrastructura de îmbogăţire să fie demontată şi neutralizată, raza de acţiune a rachetelor balistice iraniene să fie limitată la 300 de kilometri, pentru a nu mai putea lovi Israelul, şi, de asemenea, Iranul să înceteze finanţarea „axei terorii”, referire la grupări armate precum Hezbollah, rebelii houthi din Yemen şi miliţiile palestiniene.

„Acestea sunt elementele pe care le considerăm importante pentru a ajunge la un acord. Şi am prezentat poziţia noastră foarte clar”, a indicat Netanyahu, referindu-se la întâlnirea pe care a avut-o săptămâna aceasta la Washington cu preşedintele american Donald Trump.

Mai mult, potrivit premierului israelian, un astfel de acord trebuie să prevadă şi posibilitatea ca Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) să efectueze inspecţii surpriză în Iran.

SUA şi Iranul au reluat tratativele pe 6 februarie, în Oman. Ambele părţi au salutat evoluţia discuţiilor, care vor continua săptămâna viitoare la Geneva, unde a plecat duminică şi ministrul de externe iranian Abbas Araghchi.

Potrivit unui oficial iranian citat de Reuters, Teheranul urmăreşte să încheie cu SUA un acord nuclear care să prevadă beneficii economice pentru ambele părţi, precum cooperarea în sectorul petrolului şi al gazelor naturale, investiţii pentru exploatarea resurselor minerale şi chiar cumpărarea de către Iran a unor avioane civile americane.

Înaintea reluării acestor negocieri, Trump a trimis în zona Golfului o grupare navală şi a ameninţat Iranul cu o acţiune militară dacă nu încheie un acord de neutralizare a programelor sale nucleare şi de rachete balistice, de care se teme Israelul.

Campania de bombardamente israeliene din iunie anul trecut, în care s-a implicat şi Washingtonul, cu un atac cu bombe penetrante asupra instalaţiilor nucleare subterane, pare să nu fi reuşit eliminarea completă a programului nuclear iranian şi nici a stocului de uraniu îmbogăţit, care ar fi fost pus la adăpost de autorităţile iraniene.

