Netanyahu recunoaște că îi revine o parte din responsabilitate pentru evenimentele din 7 octombrie 2023 din Israel

Benjamin Netanyahu / Sursa foto: Profimedia Images

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu pare să recunoască că poartă o parte din responsabilitatea pentru eșecurile care au permis invazia transfrontalieră și atacul teroriștilor Hamas din 7 octombrie 2023 în Israel, dar susține că „toată lumea”, de la vârf până la bază, poartă, de asemenea, responsabilitatea, iar „adevărata problemă” este ceea ce s-a întâmplat după acel atac și nu ceea ce l-a precedat.

Întrebat în timpul unui interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS cum se face că toți cei care erau responsabili de securitate în timpul atacului au demisionat sau au fost concediați, cu excepția lui, Netanyahu susține că unii au plecat pentru că le-a expirat mandatul, iar doar unul sau doi „au susținut că și-au asumat responsabilitatea, dar nu este clar ce înseamnă asta, știi? Care este responsabilitatea lor?”

Remarcile apar într-o secțiune a interviului înregistrată fără microfon, care nu a fost difuzată și apare doar în transcrierea completă a CBS, scrie The Times of Israel.

„Să ne uităm la eșalonul politic, la eșalonul militar, la eșalonul de securitate. Să ne uităm la toți, și fiecare poartă o anumită responsabilitate. Da, de sus în jos, de la prim-ministru în jos”, spune el, continuând să-și repete propunerea pentru o comisie de anchetă numită politic în locul unei comisii de anchetă de stat, cea mai înaltă formă de anchetă a țării, pe care a refuzat să o formeze.

Sondajele au indicat în mod constant că o majoritate clară a israelienilor susține o comisie de stat, iar Netanyahu însuși a susținut o astfel de anchetă privind conduita guvernului anterior în 2022. Dar guvernul a refuzat cu fermitate să ia în considerare acest lucru și nu a aprobat încă nicio anchetă, la peste 2,5 ani după cea mai sângeroasă zi pentru evrei de la Holocaust încoace.

„Dar cred că adevărata problemă este: bine, asta până la 7 octombrie. Dar ce s-a întâmplat după 7 octombrie?”, continuă el. „Era în mod clar responsabilitatea mea să scot Israelul din acest oribil laț al morții pe care iranienii l-au pus asupra noastră. Și am făcut-o, în mod sistematic, foarte hotărât, mergând pe fiecare dintre aceste șapte fronturi, unul după altul, și respingând valul de teroare.”

Editor : M.C

