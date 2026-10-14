Netanyahu recunoaște că șeful serviciilor secrete egiptene a aterizat în Israel înainte de atacurile din 7 octombrie 2023

Într-un interviu acordat postului israelian Channel 14, favorabil premierului israelian Benjamin Netanyahu, prim-ministrul a negat că s-ar fi întâlnit cu Abbas Kamel, șeful serviciilor secrete egiptene de la acea vreme, care a aterizat în Israel cu câteva zile înainte de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 - și a afirmat că nu știe cine a primit avertismentul respectiv, relatează Haaretz.

Marți, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a confirmat informațiile potrivit cărora fostul șef al serviciilor secrete egiptene a vizitat Israelul înainte de atacul Hamas din 7 octombrie 2023, dar a negat că ar fi fost prezent la aterizarea acestuia și a susținut că nu știe care oficial israelian s-a întâlnit cu el.

Într-un interviu acordat postului pro-guvernamental Channel 14, Netanyahu a declarat: „Știu cu cine nu s-a întâlnit. Nu s-a întâlnit cu mine, deoarece participam la o ceremonie de comemorare a soldaților IDF căzuți la datorie, așa că a fost o minciună încă de la început”, a spus Netanyahu. „Nu s-a întâlnit cu mine, nu a vorbit cu mine. De când vorbește un șef al serviciilor secrete cu un șef de stat?”

Netanyahu a adăugat: „Vreți să vedeți ce înseamnă «statul paralel»? Eu sunt prim-ministrul Israelului, iar ministrul egiptean al serviciilor de informații a fost aici. A petrecut 59 de minute pe teritoriul țării. Vreau să știu cu cine s-a întâlnit.”

Avertismentele primite de Netanyahu

Interviul vine în urma mai multor reportaje apărute în presa internațională despre avertismentele pe care Netanyahu le-ar fi primit înainte de atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Netanyahu a negat informațiile anterioare conform cărora ar fi fost avertizat de Kamel, declarând că este vorba de „o afirmație care a fost deja demontată la începutul războiului” și calificând-o drept „știri false”.

The Atlantic a relatat la sfârșitul lunii septembrie că șeful serviciilor de informații egiptene, Abbas Kamel, a venit în Israel cu 11 zile înainte de masacrul comis de Hamas pe 7 octombrie și a transmis un avertisment potrivit căruia gruparea armată din Fâșia Gaza se pregătea pentru un atac de amploare și că fereastra de oportunitate pentru a preveni un dezastru se închidea.

Conform articolului, care citează oficiali israelieni, egipteni, arabi, americani și europeni informați cu privire la vizita sa, Kamel a recomandat ca Israelul să acorde Hamasului concesii economice pentru a preveni o confruntare. El a avertizat că, dacă Israelul nu își va schimba cursul, „Gaza vă va exploda în față”, se arată în articol, citând un fost oficial israelian informat ulterior cu privire la vizită.

Kamel ar fi venit în 26 septembrie 2023 în Israel

Conform relatărilor, Kamel a sosit în Israel pe 26 septembrie 2023, ziua în care conducerea țării a marcat 50 de ani de la Războiul de Yom Kippur. Un avion care avea legătură cu serviciul de informații egiptean a aterizat într-o zonă izolată a Aeroportului Internațional Ben-Gurion și a rămas la sol timp de 67 de minute înainte de a se întoarce la Cairo.

Conform publicației The Atlantic, nu este clar cu cine s-a întâlnit Kamel în timpul scurtei sale vizite.

Sursele revistei The Atlantic au remarcat că faptul că Kamel a venit personal în Israel a demonstrat urgența situației. „Mesagerul era însuși mesajul”, a declarat un fost oficial israelian, subliniind că „nu există nicio lume” în care Netanyahu să nu fie la curent cu o întâlnire cu cel mai înalt oficial al serviciilor de informații din Egipt.

Tot în septembrie, The Wall Street Journal a relatat, citând oficiali dintr-un guvern arab, că Kamel l-a sunat pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu cu câteva zile înainte de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 pentru a-l avertiza, după ce două avertismente egiptene anterioare fuseseră ignorate.

Potrivit ziarului, Egiptul a avertizat pentru prima dată Israelul în iunie 2023 că situația din Gaza era instabilă și l-a îndemnat să reia negocierile cu Hamas.

„O operațiune terifiantă, ceva neobișnuit”

Cotidianul Yedioth Ahronoth a relatat pe 9 octombrie 2023 că Kamel a vorbit cu Netanyahu în zilele premergătoare datei de 7 octombrie și l-a avertizat cu privire la „ceva neobișnuit, o operațiune terifiantă” pe care Hamas urma să o lanseze.

Un oficial al serviciilor de informații egiptene a declarat pentru Yedioth Ahronoth că Kamel a fost „uimit de indiferența” cu care a fost întâmpinată avertizarea sa în Israel. Potrivit relatărilor, Netanyahu i-ar fi spus lui Kamel: „În Gaza, suntem la curent cu situația, avem controlul. Problema noastră este Cisiordania, și acolo ne concentrăm, de asemenea, forțele”.

Netanyahu susține că Iranul plănuiește un atac înaintea alegerilor din Israel

Netanyahu a mai afirmat marți, într-un interviu acordat postului Channel 14, că Iranul și aliații săi plănuiesc să atace Israelul înainte de viitoarele alegeri, parlamentarii din opoziție avertizând că premierul ar putea declanșa o escaladare din motive politice înaintea scrutinului din 27 octombrie.

Netanyahu a spus că Iranul plănuiește un atac, adăugând că liderii iranieni „vor să-l execute fie direct, fie prin intermediul unuia dintre aliații lor”.

Mai devreme, marți, favoritul opoziției, Gadi Eisenkot, din partidul Yashar, liderul partidului Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, și liderul democraților, Yair Golan, au avertizat că Netanyahu ar putea declanșa un război înaintea viitoarelor alegeri, în încercarea de a rămâne la putere, acesta din urmă afirmând că „semnele sunt evidente, scrise cu sânge și foc”.

Netanyahu a afirmat că Iranul și aliații săi doresc ca el să piardă alegerile, enumerând Hamas, Hezbollah și Autoritatea Palestiniană, alături de liderul partidului Lista Arabă Unită, Mansour Abbas, care a făcut parte din coaliția fostului prim-ministru Naftali Bennett în perioada 2021-2022.

„Atât timp cât nu i-am învins, vor reveni. Mai întâi trebuie să-i învingem”

Răspunzând la un reportaj al Canalului 12 potrivit căruia Netanyahu ar fi discutat săptămâna trecută cu președintele SUA, Donald Trump, despre reluarea războiului împotriva Iranului, Netanyahu a spus că „nu are nicio intenție de a comenta numeroasele conversații pe care le are cu președintele Trump. ... Atât timp cât nu i-am învins, vor reveni. Mai întâi trebuie să-i învingem.”

Netanyahu a mai spus că Israelul trebuie să știe cum să acționeze împotriva intereselor SUA atunci când ia decizii privind războiul. „Trebuie să fii capabil să acționezi împotriva Statelor Unite”, a afirmat el.

Tot marți, ministrul Apărării, Israel Katz, din partidul Likud al lui Netanyahu, a avertizat, la rândul său, că „dușmanii Israelului” ar putea declanșa un conflict militar înaintea alegerilor din 27 octombrie.

„Identificăm încercări ale dușmanilor noștri, conduși de Iran și de reprezentanții săi, de a lansa atacuri care ar influența rezultatele alegerilor din Israel”, a spus Katz, adăugând că guvernul Netanyahu va „lua decizii în funcție de necesitățile de securitate, fără a ține cont de orice altă considerație”.

Editor : M.C