Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea pierde nu doar conducerea guvernului, ci și avantajele politice care i-au permis să gestioneze timp de mai mulți ani procesele de corupție în care este judecat. După ce a pierdut majoritatea parlamentară la alegerile din octombrie, liderul israelian se confruntă cu perspectiva trecerii în opoziție și a unei eventuale condamnări la închisoare. Potrivit unei analize publicate de The Washington Post, în cercurile politice israeliene este discutat inclusiv un scenariu prin care Netanyahu ar deveni președintele țării, funcție care i-ar asigura imunitate penală timp de șapte ani.

Benjamin Netanyahu se află într-una dintre cele mai dificile situații politice și juridice ale carierei sale. După alegerile parlamentare din 27 octombrie 2026, partidul său, Likud, nu mai dispune de o majoritate care să îi garanteze continuarea mandatului.

Președintele Israelului, Isaac Herzog, i-a încredințat fostului șef al armatei, Gadi Eisenkot, misiunea de a forma un nou guvern. Acesta are termen până la începutul lunii decembrie, cu posibilitatea unei prelungiri de 14 zile, pentru a constitui o coaliție parlamentară.

Dacă Eisenkot reușește, Netanyahu ar putea pierde funcția de premier, iar situația sa juridică s-ar complica semnificativ.

Trei dosare de corupție și acuzații privind cadouri de aproape 200.000 de dolari

Netanyahu este judecat în trei dosare de corupție, reunite într-un singur proces, în care procurorii îl acuză de fraudă, abuz de încredere și luare de mită.

Într-unul dintre cazuri, premierul este acuzat că ar fi oferit avantaje de reglementare unui important proprietar de instituții media, în schimbul unei prezentări favorabile în presă.

Un alt dosar vizează presupuse negocieri cu editorul cotidianului Yediot Ahronot. Potrivit procurorilor, Netanyahu ar fi luat în considerare limitarea distribuției unei publicații concurente în schimbul unei relatări favorabile despre activitatea sa.

În al treilea dosar, anchetatorii susțin că premierul ar fi acceptat cadouri de lux în valoare de aproape 200.000 de dolari, inclusiv șampanie, trabucuri și bijuterii, de la oameni de afaceri miliardari, în schimbul unor favoruri.

Netanyahu a negat constant acuzațiile, susținând că dosarele sunt nefondate și că procesul are motivații politice.

Procesul, amânat de numeroase ori. Premierul a depus mărturie în 98 de ședințe

The Washington Post arată că exercitarea funcției de premier i-a oferit lui Netanyahu posibilitatea de a solicita numeroase modificări ale programului audierilor.

Deși afirmase că poate conduce guvernul și participa simultan la proces, ulterior a invocat în repetate rânduri obligații diplomatice și probleme de securitate pentru a cere amânări sau reducerea duratei ședințelor.

Audierea sa s-a întins pe aproximativ un an și jumătate, cu 98 de înfățișări, înainte de a se încheia în iunie 2026.

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Yael Freidson, jurnalistă specializată în probleme juridice la Haaretz, consideră că instanța i-a acordat premierului un tratament neobișnuit de indulgent.

Potrivit acesteia, un inculpat obișnuit nu ar fi beneficiat de un interval atât de lung pentru depunerea mărturiei și prezentarea apărării.

Judecătorii au dispus acum organizarea audierilor cinci zile pe săptămână, astfel încât administrarea probelor să fie finalizată înainte de pensionarea magistratului care prezidează completul, programată pentru 2028.

Planul care l-ar putea salva: președinte al Israelului, cu imunitate pentru șapte ani

Unul dintre cele mai importante scenarii discutate în negocierile politice israeliene presupune mutarea lui Netanyahu din funcția de premier în cea de președinte al statului.

Potrivit relatărilor din presa israeliană, partidul Likud ar susține un acord de rotație prin care Netanyahu ar continua inițial să conducă guvernul, urmând ca ulterior să renunțe la funcție și să devină președintele țării.

Pentru realizarea planului, Parlamentul ar trebui să devanseze alegerea viitorului șef al statului.

Deși președinția israeliană are în principal atribuții ceremoniale, funcția oferă un avantaj juridic important: titularul nu poate fi urmărit penal pe durata mandatului de șapte ani, în condițiile prevăzute de legislația israeliană.

O asemenea soluție ar putea provoca proteste și contestații la Curtea Supremă.

Unii analiști consideră că perspectiva obținerii imunității ar putea reprezenta un stimulent pentru Netanyahu să accepte retragerea din fruntea guvernului.

Trump a cerut public grațierea lui Netanyahu

Un alt scenariu luat în calcul este încheierea unui acord cu procurorii sau obținerea unei grațieri prezidențiale.

Donald Trump a intervenit public în această controversă. În timpul unei vizite în Israel, anul trecut, președintele american i-a cerut lui Isaac Herzog, într-un discurs susținut în Parlament, să îl grațieze pe Netanyahu.

Câteva săptămâni mai târziu, premierul israelian a depus oficial o cerere de grațiere, fără să își recunoască vinovăția.

Herzog nu a aprobat solicitarea. În schimb, a transmis că o va analiza numai după epuizarea posibilităților de încheiere a unui acord între avocații premierului și procurori.

O asemenea negociere nu ar fi o premieră.

În perioada în care Netanyahu s-a aflat în opoziție, după pierderea puterii în 2021, avocații săi au discutat posibilitatea unui acord judiciar. Premierul a respins însă o variantă care presupunea acceptarea unei constatări de culpabilitate morală și interdicția de a ocupa funcții publice timp de șapte ani.

Alte anchete îl vizează pe Netanyahu: achizițiile de submarine și tragedia din 2021

Problemele juridice și instituționale ale premierului nu se limitează la cele trei dosare de corupție.

O comisie de anchetă examinează achiziții de submarine și nave militare în valoare de aproximativ două miliarde de dolari de la compania germană ThyssenKrupp.

Netanyahu nu este inculpat în dosarul penal asociat acestor achiziții, însă mai mulți colaboratori apropiați sunt implicați.

Comisia i-a transmis anterior un avertisment oficial, susținând că deciziile sale privind contractele încheiate între 2009 și 2016 ar fi pus în pericol securitatea națională și ar fi afectat relațiile externe și interesele economice ale Israelului.

Separat, o altă comisie de stat l-a considerat personal responsabil pentru deficiențele instituționale care au precedat tragedia de pe Muntele Meron, din 2021, când 45 de persoane au murit într-o busculadă la un festival religios.

În plus, Netanyahu ar putea fi vizat de o nouă anchetă privind deficiențele de securitate care au precedat atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Gadi Eisenkot a promis că, dacă va forma guvernul, va iniția rapid procedurile pentru constituirea unei comisii independente de investigare a evenimentelor.

Mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională

Situația juridică a premierului este complicată și de mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională în legătură cu războiul din Gaza.

Mandatul creează riscul arestării sale dacă se deplasează în state care sunt părți la Statutul de la Roma, tratatul prin care a fost înființată instanța internațională.

Netanyahu respinge acuzațiile formulate împotriva sa.

Între timp, procesul de corupție din Israel a ajuns la dimensiuni considerabile. Potrivit The Washington Post, dosarul cuprinde peste 60.000 de pagini de transcrieri, iar redactarea unei eventuale hotărâri ar putea necesita mai multe luni.

Jurnalista Yael Freidson consideră că un acord între apărare și acuzare ar putea reprezenta o soluție pentru încheierea procesului, dar nu este clar dacă sau când s-ar putea ajunge la o înțelegere.

În acest moment, Netanyahu nu a fost condamnat în cele trei dosare de corupție, iar posibilitatea unei pedepse cu închisoarea depinde de rezultatul procesului. Există și dificultăți pentru acuzare: potrivit relatării, judecătorii au sugerat deja renunțarea la acuzația de luare de mită, ceea ce ar reprezenta o slăbire semnificativă a cazului procurorilor.

Editor : Sebastian Eduard