Netanyahu se laudă că a dat Iranului „cea mai grea lovitură din istoria sa”, în timp ce Israelul marchează Ziua Holocaustului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni seară că Israelul, cu sprijinul Statelor Unite, a provocat Iranului „cea mai grea lovitură din istoria sa”, în contextul în care țara marchează Ziua Comemorării Holocaustului, potrivit AFP și Agerpres.

Șeful guvernului israelian a făcut afirmațiile în timpul ceremoniei oficiale organizate la Yad Vashem, la Ierusalim.

„Am dat regimului terorist iranian cea mai grea lovitură din istoria sa”, a spus Netanyahu.

El a avertizat asupra pericolului reprezentat de programul nuclear iranian și a făcut o paralelă între instalațiile nucleare și lagărele naziste.

„Dacă nu am fi acţionat, nume precum Natanz, Fordo, Isfahan (...) ar fi putut rămâne pentru totdeauna asociate cu infamia, precum Auschwitz, Treblinka, Majdanek şi Sobibor”, a afirmat premierul israelian.

Israelul marchează Ziua Comemorării Holocaustului de luni seară până marți, în memoria celor șase milioane de evrei uciși de regimul nazist în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Comemorările oficiale au loc anual în lunile aprilie sau mai, conform calendarului ebraic.

Declarațiile lui Netanyahu vin într-un context regional tensionat, la peste o lună de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

În același timp, Israelul continuă operațiunile militare împotriva mișcării islamiste Hezbollah, aliată a Teheranului, pe teritoriul Libanului.

