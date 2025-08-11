Netanyahu șochează: „Dacă am fi vrut să comitem genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază”

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a respins acuzația că Israelul comite genocid în Fâșia Gaza, afirmând, pentru reporterii israelieni, ce ar fi însemnat asta în accepțiunea sa. „Dacă am fi vrut să comitem genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază”, a spus premierul israelian, potrivit The Times of Israel.

Netanyahu a făcut această declarație la finalul conferințelor de presă consecutive pe care le-a susținut pentru jurnaliști străini și israelieni, în cadrul cărora a negat din nou că Israelul ar fi aplicat o politică de înfometare în enclava palestiniană.

În declarațiile sale pentru presa israeliană, el a afirmat în mod fals că Israelul nu a întrerupt niciodată ajutorul umanitar pentru Gaza, deși guvernul său a adoptat această politică la începutul acestui an.

Netanyahu a făcut cele două comentarii în timp ce apăra decizia recentă a guvernului său de a lansa o ofensivă majoră în orașul Gaza. El a afirmat că planul va duce la înfrângerea mișcării teroriste palestiniene Hamas, dar acesta a fost întâmpinat cu o val de reacții negative la nivel național și internațional.

Israelul s-a confruntat recent și cu condamnarea internațională pentru rapoartele privind foametea și decesele cauzate de malnutriție în Fâșia Gaza. Netanyahu a negat în repetate rânduri că Gaza se confruntă cu foamete sau că Israelul încearcă să provoace o criză umanitară în această zonă. Israelul a negat în mod constant și vehement acuzația – formulată de activiști pro-palestinieni, unele organizații israeliene de stânga și o serie de țări – că comite genocid în Gaza, afirmând că depune eforturi pentru a evita uciderea civililor pe care Hamas îi expune la pericol, amintește The Times of Israel.

„Nu există foamete”

„Nu există foamete. Nu a existat foamete. A existat o penurie. Și, cu siguranță, nu a existat o politică de înfometare”, a declarat Netanyahu în cadrul conferinței de presă. „Dacă am fi vrut să provocăm foamete, dacă aceasta ar fi fost politica noastră, 2 milioane de locuitori din Gaza nu ar mai fi în viață astăzi, după 20 de luni.”

El a continuat: „Este la fel cu genocidul – dacă am fi vrut să comitem genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază”.

La începutul conferinței de presă, Netanyahu a apărat abordarea Israelului în ceea ce privește ajutorul umanitar în Fâșia Gaza, despre care a spus că este în prezent revizuită. În ultimele săptămâni, oficialii locali din Hamas, alături de agenții internaționale și grupuri de ajutor umanitar, au documentat un număr crescând de decese cauzate de foamete în Gaza.

Israelul a contestat aceste afirmații și acuză Hamas de furtul ajutoarelor și Națiunile Unite de eșecul distribuției acestora. Însă, în fața condamnării internaționale, Israelul a luat mai multe măsuri pentru a crește fluxul de provizii.

La conferința de presă, Netanyahu a fost întrebat dacă decizia sa de la începutul acestui an de a opri ajutorul umanitar a fost o strategie eșuată de a învinge Hamas.

„În primul rând, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat de fapt”, a răspuns el. „Nu am spus niciodată că vom opri toate livrările de ajutor umanitar. Ce am spus a fost că, pe lângă oprirea camioanelor pe care Hamas le confisca – luând pentru sine marea majoritate a conținutului lor, apoi vânzând resturile la prețuri exorbitante populației palestiniene... vom opri acest lucru”.

De fapt, pe 2 martie, biroul premierului a anunțat: „Prim-ministrul Netanyahu a decis că, începând de astăzi dimineață, toate intrările de mărfuri și provizii în Fâșia Gaza vor fi oprite”. El a prezentat această măsură ca o modalitate de a stopa o sursă de profit pentru Hamas și de a exercita presiuni asupra grupării teroriste pentru a obține concesii.

El a inversat politica după 11 săptămâni, în urma unpor presiuni puternice din partea aliaților internaționali, și a susținut Fundația Umanitară pentru Gaza, o inițiativă condusă de SUA pentru a acorda ajutor direct civililor din patru puncte de distribuție, ocolind Hamas și ONU. Dar GHF a fost criticată dur din cauza uciderilor aproape zilnice în apropierea locurilor de distribuire a ajutorului și a dificultăților cu care se confruntau oamenii în accesarea acestora.

Duminică, Netanyahu a declarat că această abordare a eșuat și că „nu trebuia să ajungem în această situație”.

„Nu am vrut să provocăm foamete aici – dimpotrivă, am vrut să ocolim jafurile și furturile Hamasului”, a spus el despre GHF. „Doar că nu a funcționat așa cum am vrut, nu a reușit pentru că nu erau suficiente puncte, etc., așa că am învățat lecția. Am oprit-o”.

El a adăugat: „Acum acționăm diferit. Ajutorul ajunge, facem tot ce putem pentru ca cea mai mare parte să nu cadă în mâinile Hamasului și, în paralel, creștem cu adevărat numărul punctelor de distribuție, coridoarele sigure și parașutările, parașutări care, în general, nu ajung la Hamas”.

Lansările aeriene internaționale de ajutoare au fost criticate pentru că pun în pericol oamenii, deoarece cad la pământ. Grupurile de ajutor umanitar au declarat că sunt necesare mai multe provizii pentru a pune capăt malnutriției răspândite în Fâșia Gaza. Netanyahu a declarat că ajutorul va crește ca parte a planului de preluare a controlului asupra orașului Gaza.

Editor : Marina Constantinoiu