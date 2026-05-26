Netanyahu spune că îi este dificil să influenţeze deciziile lui Trump în Iran

Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a mărturisit unor apropiaţi ai săi, în discuţii private, că Israelul dispune de puţin spaţiu de manevră pentru a influenţa procesul decizional al lui Donald Trump cu privire la Iran, în timp ce preşedintele SUA negociază un acord în acest conflict ce durează de aproape trei luni, au relatat două surse citate de Reuters, potrivit Agerpres.

Aceste afirmaţii ale lui Netanyahu, dezvăluite Reuters de doi oficiali israelieni familiarizaţi cu aceste conversaţii, intervin în timp ce Israelul a fost în mare parte dat la o parte de la discuţiile destinate să ducă la un acord preliminar pentru a opri un război care a început cu bombardamente comune americano-israeliene.

Atât Washingtonul, cât şi Teheranul şi-au temperat speranţele într-un progres iminent, rămânând în dezacord cu privire la ambiţiile nucleare ale Iranului, cerinţele Teheranului de ridicare a sancţiunilor şi conflictul dintre Israel şi miliţiile Hezbollah în Liban.

Netanyahu revendică dreptul de a continua operaţiunile împotriva ameninţărilor percepute pe toate fronturile, inclusiv în Liban, o clauză care ar putea compromite acordul dacă Iranul ar insista asupra unei încetări complete a operaţiunilor militare israeliene în sudul Libanului.

Unul dintre oficialii israelieni, care a participat la discuţiile private ale lui Netanyahu, a declarat că liderul israelian şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la memorandumul de înţelegere aflat în prezent în curs de negociere. Ambele surse au vorbit sub condiţia anonimatului pentru a discuta despre aceste discuţii confidenţiale.

Acordul ar prevedea ca Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz în schimbul ridicării blocadei navale de către SUA, a declarat un înalt oficial al administraţiei Trump, urmând ca ulterior să aibă loc negocieri suplimentare pe tema programului nuclear. SUA şi Iranul au purtat discuţii indirecte, cu Pakistanul în calitate de mediator.

„E un tip foarte bun”

Surse iraniene au declarat pentru Reuters că, în etapele următoare, s-ar putea găsi „formule fezabile” pentru soluţionarea disputei privind stocul de uraniu puternic îmbogăţit al ţării, inclusiv diluarea materialului sub supravegherea agenţiei nucleare a ONU.

Deşi acordul nu abordează în mod direct preocupările Israelului cu privire la programul nuclear şi stocurile Iranului, Netanyahu recunoaşte că Israelul „nu dispune în acest moment de nicio marjă de manevră pentru a-l influenţa pe preşedinte”, a declarat oficialul israelian.

Biroul lui Netanyahu nu a răspuns deocamdată solicitării de comentarii din partea Reuters.

Trump şi Netanyahu au vorbit telefonic de cel puţin trei ori în ultima săptămână, perioadă în care oficialii israelieni au declarat că ţara lor a făcut pregătiri pentru reluarea atacurilor aeriene comune cu SUA împotriva Iranului, vizând infrastructura energetică.

După prima dintre cele trei discuţii ale lor, marţea trecută, reporterii l-au întrebat pe Trump ce i-a spus lui Netanyahu.

„E un tip foarte bun, va face tot ce îi cer eu”, a răspuns Trump.

Cei doi au discutat din nou vineri seara. Sâmbătă, după ce Trump a avut o convorbire telefonică comună cu liderii ţărilor din Golf, Turcia şi Pakistan pentru a-i informa cu privire la stadiul negocierilor cu Iranul, preşedintele american şi Netanyahu au discutat pentru a treia oară.

Ce au discutat Trump și Netanyahu

După acea convorbire, premierul israelian, care nu se pronunţase încă public cu privire la vreun eventual acord cu Iranul, a declarat într-un comunicat că el şi Trump au discutat despre „memorandumul de înţelegere privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi despre viitoarele negocieri în vederea unui acord final privind programul nuclear al Iranului”.

Netanyahu a declarat că el şi Trump „au convenit că orice acord final... presupune demontarea instalaţiilor de îmbogăţire nucleară ale Iranului şi retragerea materialului nuclear îmbogăţit de pe teritoriul acestuia”.

El a mai spus că Trump „a reafirmat dreptul Israelului de a se apăra împotriva ameninţărilor pe toate fronturile, inclusiv în Liban”. Israelul şi Hezbollah au continuat luptele, în pofida armistiţiului din 16 aprilie, încheiat după ce Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unei încetări a focului mai ample.

Trupele israeliene rămân desfăşurate pe o zonă extinsă din sudul Libanului, iar armata continuă să efectueze atacuri aeriene împotriva Hezbollah, în timp ce gruparea şiită lansează drone spre poziţiile israeliene şi oraşe din nordul Israelului.

Netanyahu, înainte de alegeri

Discuţiile despre acordul cu Iranul intervin într-un moment sensibil pentru Netanyahu, înaintea alegerilor naţionale pe care se estimează că le va pierde. Adversarii săi l-au criticat pentru că nu a reuşit să-şi îndeplinească obiectivele declarate în cadrul războiului.

La începutul atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului pe 28 februarie, Netanyahu a declarat că Israelul urmărea să creeze condiţiile pentru răsturnarea guvernului clerical iranian, eliminarea capacităţilor sale nucleare şi balistice şi paralizarea capacităţii sale de a-şi proiecta puterea în regiune. Trump a dat ordinul final de lansare a operaţiunii împotriva Iranului după ce Netanyahu, într-o conversaţie cu preşedintele SUA, ar fi insistat ca forţele lor să-l elimine împreună pe liderul suprem Ali Khamenei, a relatat Reuters. Khamenei a fost ucis în primele bombardamente.

Obiectivele de război ale Israelului şi ale Statelor Unite au început să difere de atunci, Statele Unite concentrându-se pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz, pe unde - înainte de război - trecea o cincime din transporturile mondiale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Într-un interviu acordat postului de televiziune CBS luna aceasta, Netanyahu a subliniat că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a se asigura că uraniul îmbogăţit părăseşte Iranul, că acesta încetează să mai sprijine grupările regionale proxy şi că încetează producţia de rachete balistice. „... mai sunt multe de făcut”, a spus Netanyahu, citat de Reuters.

