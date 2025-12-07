Live TV

Netanyahu spune că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza

benjamin netanyahu face declaratii
Benjamin Netanyahu. Foto: GettyImages

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminică că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, sponsorizat de Statele Unite, subliniind însă că acest lucru va fi „dificil”.

„Am discutat despre cum să punem capăt puterii Hamas în Gaza (...) am încheiat prima fază (...) apoi, aşteptăm să trecem foarte curând la a doua fază, care este mai dificilă sau la fel de dificilă”, a declarat Netanyahu, la încheierea unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz.

A doua fază prevede în special dezarmarea Hamasului, care deţine controlul exclusiv asupra enclavei palestiniene din 2007. O opţiune respinsă mult timp de mişcarea islamistă, care s-a declarat în cele din urmă, sâmbătă, dispusă să predea armele unei autorităţi palestiniene, „dacă ocupaţia” încetează în Gaza.

Potrivit AFP, citată de News.ro, Benyamin Netanyahu a anunţat că se va întâlni cu Trump la sfârşitul lunii decembrie.

