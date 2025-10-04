Live TV

Netanyahu spune că speră să anunţe eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza „în zilele următoare”

Data actualizării: Data publicării:
benjamin netanyahu la birou
Benjamin Netanyahu. Foto: GettyImages

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că speră să anunţe eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza „în zilele următoare”, în contextul în care luni continuă negocierile indirecte cu Hamas în Egipt cu privire la un nou plan al SUA pentru încheierea războiului, relatează AP.

Netanyahu a spus că a trimis o delegaţie în Egipt „pentru a finaliza detaliile tehnice”, adăugând: „Obiectivul nostru este să limităm aceste negocieri la o perioadă de câteva zile”.

Dar Netanyahu a indicat că nu va avea loc o retragere completă a Israelului din Gaza, lucru pe care Hamas îl cere de mult timp. „(Scepticii) mi-au spus că este prea frumos ca să fie adevărat. Este adevărat. Şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, se va întâmpla foarte curând”, a spus el.

Prim-ministrul a vorbit după ce Hamas a declarat că a acceptat unele elemente ale planului SUA. Preşedintele Donald Trump a salutat declaraţia grupului militant, dar sâmbătă a avertizat că „Hamas trebuie să acţioneze rapid, altfel totul va fi pierdut”.

Trump a ordonat, de asemenea, Israelului să înceteze bombardarea Gazei. Unii locuitori din oraşul Gaza au raportat o reducere semnificativă a atacurilor israeliene sâmbătă, deşi oficialii spitalului au declarat că cel puţin 22 de persoane au fost ucise, printre care femei şi copii, notează AP, citată de News.ro.

Armata israeliană a anunţat că liderii i-au dat instrucţiuni să se pregătească pentru prima fază a planului SUA. Israelul a trecut la o poziţie exclusiv defensivă în Gaza şi nu va lansa atacuri active, a declarat un oficial care nu era autorizat să vorbească oficial cu mass-media.

Cu toate acestea, un atac israelian asupra cartierului Tuffah din oraşul Gaza a ucis cel puţin 17 persoane şi a rănit alte 25, a declarat directorul spitalului Al-Ahli, Fadel Naim. „Atacurile continuă”, a spus Naim. Armata israeliană a declarat că a vizat un membru Hamas şi „regretă orice prejudiciu cauzat civililor neimplicaţi”.

Directorul spitalului Shifa, Mohamed Abu Selmiyah, a declarat sâmbătă că atacurile israeliene au ucis cinci palestinieni în oraşul Gaza.

Trump pare hotărât să-şi îndeplinească promisiunile de a pune capăt războiului şi de a elibera toţi ostaticii înainte de împlinirea a doi ani de la atacul care l-a declanşat, marţi. Propunerea sa, dezvăluită la începutul acestei săptămâni, se bucură de sprijin internaţional larg. Vineri, biroul lui Netanyahu a declarat că Israelul se angajează să pună capăt războiului care a început când Hamas a atacat Israelul la 7 octombrie 2023.

Discuţiile indirecte de luni au scopul de a pregăti terenul pentru eliberarea ostaticilor din Gaza şi a palestinienilor din detenţia israeliană, a declarat mediatorul Egipt.

Un înalt oficial egiptean a declarat că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, va călători în Egipt pentru a conduce echipa de negociatori americani. Discuţiile vor viza şi hărţile care arată retragerea preconizată a forţelor israeliene din anumite zone din Gaza, a declarat oficialul, care a vorbit sub condiţia anonimatului, deoarece nu era autorizat să informeze mass-media.

Oficialul a mai spus că mediatorii arabi se pregătesc pentru un dialog cuprinzător între palestinieni, cu scopul de a unifica poziţia acestora faţă de viitorul Gazei.

Jihadul Islamic Palestinian, a doua grupare militantă ca putere din Gaza, a declarat că acceptă răspunsul Hamas la planul lui Trump. Cu câteva zile înainte, gruparea respinsese propunerea.

Conform planului, Hamas ar elibera în termen de trei zile cei 48 de ostatici rămaşi – dintre care aproximativ 20 se crede că sunt în viaţă. De asemenea, Hamas ar renunţa la putere şi s-ar dezarma.

În schimb, Israelul ar opri ofensiva şi s-ar retrage din mare parte din Gaza, ar elibera sute de prizonieri palestinieni şi ar permite intrarea ajutoarelor umanitare şi eventuala reconstrucţie.

Hamas a declarat că este dispus să elibereze ostaticii şi să predea puterea altor palestinieni, dar că alte aspecte ale planului necesită consultări suplimentare între palestinieni. Declaraţia sa nu a abordat nici problema demilitarizării Hamas, un element cheie al acordului.

Editor : Liviu Cojan

