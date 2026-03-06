New York ar putea interzice chatboţii de inteligenţă artificială care oferă sfaturi medicale sau juridice

Statul New York ar putea interzice chatboţii de inteligenţă artificială care oferă informaţii şi sfaturi din domenii în care activează oameni specializaţi, precum medicii sau avocaţii.

O astfel de propunere a fost făcută în cea mai recentă şedinţă a Comitetului local pentru Internet şi Tehnologie şi ar putea intra în vigoare, dacă va fi votată, scrie agenția Reuters preluată de News.ro.

Propunerea legislativă scoate în afara legii chatboţi care, prin informaţiile şi sfaturile oferite utilizatorilor, încalcă normele privind licenţierea profesională sau ar constitui o practicare neautorizată a unei profesii.

Asta înseamnă că soluţiile de inteligenţă artificială, precum ChatGPT sau Gemini, nu vor mai avea voie să răspundă la întrebări din domenii profesionale precum medicina şi avocatura.

În caz contrar, specialiştii vor putea da în judecată producătorii chatboţilor şi cere daune, cu şanse mari de câştig.

Legiuitorii spun că o astfel de lege ar asigura că progresele în domeniul inteligenţei artificiale nu vor fi făcute afectând siguranţa oamenilor şi a copiilor - cu referire la informaţiile false pe care chatboţii le pot furniza.

Dacă propunerea va fi votată, va intra în vigoare la 90 de zile după ce va fi semnată şi de guvernatorul din New York.

