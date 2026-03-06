Live TV

New York ar putea interzice chatboţii de inteligenţă artificială care oferă sfaturi medicale sau juridice

Data actualizării: Data publicării:
AI Artificial Intelligence technology for data analysis, research, planning, and work generate. Man uses a laptop and AI assistant dashboard. Technology smart robot AI agents and agentic workflows.
Foto: Getty Images

Statul New York ar putea interzice chatboţii de inteligenţă artificială care oferă informaţii şi sfaturi din domenii în care activează oameni specializaţi, precum medicii sau avocaţii.

O astfel de propunere a fost făcută în cea mai recentă şedinţă a Comitetului local pentru Internet şi Tehnologie şi ar putea intra în vigoare, dacă va fi votată, scrie agenția Reuters preluată de News.ro.

Propunerea legislativă scoate în afara legii chatboţi care, prin informaţiile şi sfaturile oferite utilizatorilor, încalcă normele privind licenţierea profesională sau ar constitui o practicare neautorizată a unei profesii.

Asta înseamnă că soluţiile de inteligenţă artificială, precum ChatGPT sau Gemini, nu vor mai avea voie să răspundă la întrebări din domenii profesionale precum medicina şi avocatura.

În caz contrar, specialiştii vor putea da în judecată producătorii chatboţilor şi cere daune, cu şanse mari de câştig.

Legiuitorii spun că o astfel de lege ar asigura că progresele în domeniul inteligenţei artificiale nu vor fi făcute afectând siguranţa oamenilor şi a copiilor - cu referire la informaţiile false pe care chatboţii le pot furniza.

Dacă propunerea va fi votată, va intra în vigoare la 90 de zile după ce va fi semnată şi de guvernatorul din New York.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sanchez
1
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
2
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
victor ponta oana toiu
3
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
4
Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu...
BUCURESTI - EVENIMENT - SOLIDARIZARE CU FEMEILE DIN IRAN - 1 OCT
5
Medic iranian stabilit în România: „Mojtaba Khamenei este mai fanatic decât tatăl său”...
Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Digi Sport
Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Artificial Intelligence Illustrations in Ukraine - 22 Feb 2025
Cum riscă războiul din Orientul Mijlociu să te lase fără ChatGPT
Artificial intelligence (AI)
O importantă instituție europeană contrazice trendul privind inteligenţa artificială. Când vor fi înlocuiți angajații umani
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
Dragoș Pîslaru ironizează depunerea în Parlament a unei moțiuni simple care il vizează: „O mare bucurie pentru mine”
botox
Vaticanul avertizează asupra chirurgiei estetice. „Isus vă va iubi în continuare, chiar dacă îmbătrâniți”
First Lady Hosts AI Education Summit
Sam Altman recunoaşte că OpenAI s-a grăbit să anunțe acordul cu Pentagonul: „A părut oportunist şi neglijent”
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan, în Polonia Foto Profimedia
Nicușor Dan, la postul de televiziune din Polonia: „SUA pot lupta în...
iran - distrugeri
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 7. Conflictul va avea „repercusiuni...
WEB DECLARATII NICUSOR DAN PARIS 060126_26742
Descurajarea nucleară propusă de Franța. Fost ambasador al SUA...
aeroportul otopeni
28 de zboruri spre Tel Aviv, Dubai, Doha și alte destinații din...
Ultimele știri
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
WSJ: Emiratele Arabe Unite ar putea îngheţa active iraniene pentru a pedepsi Teheranul. Miză de miliarde de dolari
Un oficial de rang înalt al Pentagonului sugerează că SUA vor menține numărul trupelor americane în Polonia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Fanatik.ro
Fără golurile lui, Dinamo tremura pentru un loc de play-off! Cine e fotbalistul lui Kopic care a înscris...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Ce mașină de lux conduce Kylian Mbappe. Starul lui Real Madrid și-a luat permisul la 27 de ani
Adevărul
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran
Playtech
Cât de mare este pericolul pentru România după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Când ar putea...
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante
Newsweek
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii