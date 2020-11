New York. Sute de persoane care au murit de COVID zac la morgă de câteva luni

La New York, peste 600 de persoane care au murit, acum câteva luni, de COVID 19, se află, încă, în camione frigorifice. Pentru o parte dintre aceste victime ale pandemiei, rudele nu şi-au permis să le înmormânteze, din cauza cheltuielilor mari. Alți oameni nu au fost, nici acum, revendicați.

Camioane frigorifice sunt parcate lângă morga înfiinţată, în aprilie, după ce a izbucnit pandemia în Statele Unite. Autorităţile oraşului New York spun că toată această situație este o tragedie şi promit că vor rezolva această problemă.

„Vă amintiţi ce copleşitor a fost, ce pierderi de vieţi, cum aveam cimitirele pline? Am fost nevoiţi să-i ţinem în camioane frigorifice, pentru că nu mai aveam unde să-i ducem. Mureau 800 de oameni într-o zi, într-o singură zi. Spitalele de urgenţă erau precum zonele de luptă. Nu mai aveam loc în cimitire în New York, îi înmormântau la Hart Island. Cum de nu ne amintim acest lucru?” - a spus Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York.

La New York au fost înregistrate, de la inceputul pandemiei, peste 600 de mii de cazuri COVID şi peste 34 de mii de morţi.

