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Nicaragua rupe relaţiile diplomatice cu Italia. Decizia are legătură cu un asasin al premierului Aldo Moro

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fostul premier italian aldo moro
Fostul premier italian Aldo Moro, asasinat de gruparea Brigăzile Roşii în 1978. Foto: Profimedia
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Nicaragua a anunţat joi că rupe relaţiile diplomatice cu Italia, după ce ministrul italian de externe Antonio Tajani a reiterat cererea de extrădare a teroristului Alessio Casimirri, unul dintre asasinii fostului prim-ministru italian Aldo Moro, relatează agenţia EFE.

Decizia ruperii relaţiilor diplomatice a fost luată după „declaraţiile nejustificate, agresive şi iresponsabile ale ministrului italian de externe Antonio Tajani, care, în afara tuturor normelor de respect faţă de relaţiile între popoare şi guverne, a insultat, cu aroganţă europeană, poporul şi guvernul din Nicaragua”, afirmă guvernul acestei ţări într-un comunicat.

În timpul unei reuniuni a Partidului Popular European (PPE), desfăşurată miercuri la Madrid, ministrul Tajani i-a adus un omagiu liderului creştin-democrat Aldo Moro, asasinat de gruparea Brigăzile Roşii în 1978, şi a denunţat faptul că guvernul de la Managua „continuă să ofere refugiu şi protecţie lui Alessio Casimirri, unul dintre cei responsabili de răpirea şi uciderea fostului prim-ministru italian”.

„Guvernul italian nu uită victimele terorismului şi cere în continuare tragerea la răspundere a celor responsabili de crime extrem de grave împotriva statului italian şi a cetăţenilor săi”, adăugat şeful diplomaţiei italiene, care a deplâns că Nicaragua a respins toate cererile de extrădare a lui Alessio Casimirri.

Acum în vârstă de 74 de ani, acesta din urmă este un fost membru al Brigăzilor Roşii. El a primit în Italia şase sentinţe de închisoare pe viaţă pentru participarea sa la unele dintre cele mai grave atentate comise de respectiva grupare teroristă, inclusiv răpirea şi uciderea fostului prim-ministru Aldo Moro în anul 1978.

Potrivit justiţiei italiene, Casimirri a făcut parte din comando-ul care a atacat dispozitivul de securitate al lui Aldo Moro la Roma pe Via Fani, unde cinci ofiţeri au fost ucişi, notează EFE, citată de Agerpres.

Condamnat de asemenea pentru alte crime comise de gruparea teroristă, Alessio Casimirri a fugit din Italia la începutul anilor '80. Începând din 1983, în timpul primului guvern sandinist de la Managua, el s-a stabilit în Nicaragua, unde a obţinut cetăţenia acestei ţări şi a lansat afaceri personale în sectorul HORECA şi al pescuitului.

Editor : Liviu Cojan

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