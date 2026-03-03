Live TV

„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz

Data actualizării: Data publicării:
stramtoarea-ormuz
Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Profimedia

Iranul va „arde” toate navele străine care vor încerca să treacă prin strâmtoarea Ormuz, a declarat consilierul comandantului Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (CGRI), Ibrahim Jabari. „Nu vom permite ca niciun strop de petrol să părăsească această regiune”, a subliniat el, adăugând că Teheranul este gata să „lovească toate conductele de petrol din regiune” pentru a opri exportul de petrol din Orientul Mijlociu.

Din 28 februarie, când a început operațiunea militară a SUA și Israelului împotriva Teheranului, armata iraniană a atacat cinci petroliere în strâmtoarea Ormuz. În special, au fost lovite petrolierele MRD Vyom sub pavilionul Insulelor Marshall, Hercules Star (Gibraltar), Stena Imperative (SUA), Athen Nova (Honduras), precum și o navă în portul Jebel Ali (EAU).

Strâmtoarea Ormuz este cea mai importantă arteră energetică a planetei: prin ea trec aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și până la 30% din gazul natural lichefiat (GNL). După începerea operațiunii militare împotriva Iranului, navigația în strâmtoare a fost paralizată — Teheranul, care controlează țărmul nordic al strâmtorii, a anunțat încetarea comerțului prin aceasta.

Conform datelor sistemului de urmărire a navelor MarineTraffic, în seara zilei de 2 martie nu se afla niciun petrolier în strâmtoarea Ormuz. În același timp, s-a observat o aglomerare de nave la intrarea în strâmtoare, în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite și între Oman și Iran.

În total, în raza sau în mișcare în apropierea arterei navigabile se aflau peste 250 de nave care transportau petrol, produse petroliere și GNL. În plus, la intrarea în strâmtoare se observau aproximativ 70 de nave de marfă și containere. Înainte de blocarea rutei de către Iran, prin acesta treceau 200-300 de nave pe zi, asigurând livrarea de resurse energetice din țările din Golful Persic către Asia și Europa.

Pe fondul închiderii strâmtorii Ormuz, prețul petrolului Brent a crescut cu 13% în timpul tranzacțiilor din 2 martie, ajungând la 82,37 dolari pe baril, o valoare record de la jumătatea lunii ianuarie 2025. Cu toate acestea, ulterior s-a ajustat la 78,1 dolari (+8%). În același timp, prețul gazului în Europa a crescut cu peste 50% — până la 48,85 euro pe MWh, sau 591,5 dolari pe 1000 de metri cubi. Ultima dată când gazul a costat atât de mult a fost la începutul lunii februarie a anului trecut.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
3
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
5
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Economist: „România stă mereu pe marginea prăpastiei cu deficitul. Conflictul din Iran ne poate da toate calculele peste cap”
terminal pentru livrarea de gaze din Austria
Explozie a prețului gazelor în Europa după conflictul din Iran. Economist: „Vom simți scumpirile în aproape tot ce consumăm”
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Cât de bogat era fostul lider al Iranului și cum și-a construit Khamenei un imperiu în numele lui Allah
Strait of Hormuz
China face presiuni asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru aprovizionarea cu petrol și gaze
volodimir zelensky la birou
Zelenski, gata să trimită experți în interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu. Cu o singură condiție, legată de Putin
Recomandările redacţiei
hackeri cu steagul rusiei
Fostul număr doi din serviciul de informații al R.Moldova, spionaj...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. SUA au atacat peste 1.200 de...
alexandru nazare 1
Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”...
ID66128_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
DSU: Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost...
Ultimele știri
Radu Burnete: „Trebuie să terminăm cu discursul că nu ne vindem țara”. Capital privat și investiții străine, cheia creșterii României
Diana Buzoianu: Din martie, toţi directorii Administraţiilor Bazinale de Apă şi ai INHGA vor avea indicatori clari de performanţă
Guvernul lansează platforma „Fără hârtie”: Cetățenii pot semnala online birocrația și procedurile greoaie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
El este stelistul care s-a rugat pe stadionul Giulești ca Rapid să câștige titlul în acest sezon: ”O spun în...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali a reacționat după ultimele declarații ale ministrului Miruță: „Îi caut numărul ca să-l felicit...
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a plecat din România. Cum arată viața ei, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Pro FM
După reușita de la Grammy, Olivia Dean a triumfat și la Brit Awards, unde a câștigat patru premii. „Vă...
Film Now
Reacții ferme după ce s-a spus că regizorul Quentin Tarantino ar fi fost ucis într-un atac al Iranului în...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards