„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz

Iranul va „arde” toate navele străine care vor încerca să treacă prin strâmtoarea Ormuz, a declarat consilierul comandantului Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (CGRI), Ibrahim Jabari. „Nu vom permite ca niciun strop de petrol să părăsească această regiune”, a subliniat el, adăugând că Teheranul este gata să „lovească toate conductele de petrol din regiune” pentru a opri exportul de petrol din Orientul Mijlociu.

Din 28 februarie, când a început operațiunea militară a SUA și Israelului împotriva Teheranului, armata iraniană a atacat cinci petroliere în strâmtoarea Ormuz. În special, au fost lovite petrolierele MRD Vyom sub pavilionul Insulelor Marshall, Hercules Star (Gibraltar), Stena Imperative (SUA), Athen Nova (Honduras), precum și o navă în portul Jebel Ali (EAU).

Strâmtoarea Ormuz este cea mai importantă arteră energetică a planetei: prin ea trec aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și până la 30% din gazul natural lichefiat (GNL). După începerea operațiunii militare împotriva Iranului, navigația în strâmtoare a fost paralizată — Teheranul, care controlează țărmul nordic al strâmtorii, a anunțat încetarea comerțului prin aceasta.

Conform datelor sistemului de urmărire a navelor MarineTraffic, în seara zilei de 2 martie nu se afla niciun petrolier în strâmtoarea Ormuz. În același timp, s-a observat o aglomerare de nave la intrarea în strâmtoare, în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite și între Oman și Iran.

În total, în raza sau în mișcare în apropierea arterei navigabile se aflau peste 250 de nave care transportau petrol, produse petroliere și GNL. În plus, la intrarea în strâmtoare se observau aproximativ 70 de nave de marfă și containere. Înainte de blocarea rutei de către Iran, prin acesta treceau 200-300 de nave pe zi, asigurând livrarea de resurse energetice din țările din Golful Persic către Asia și Europa.

Pe fondul închiderii strâmtorii Ormuz, prețul petrolului Brent a crescut cu 13% în timpul tranzacțiilor din 2 martie, ajungând la 82,37 dolari pe baril, o valoare record de la jumătatea lunii ianuarie 2025. Cu toate acestea, ulterior s-a ajustat la 78,1 dolari (+8%). În același timp, prețul gazului în Europa a crescut cu peste 50% — până la 48,85 euro pe MWh, sau 591,5 dolari pe 1000 de metri cubi. Ultima dată când gazul a costat atât de mult a fost la începutul lunii februarie a anului trecut.

