Nicki Minaj intră în disputa lui Donald Trump cu Nigeria. Acuzații de persecutare a creștinilor, respinse de autorități

Rapperița Nicki Minaj l-a susținut public pe Donald Trump în afirmația conform căreia creștinii ar fi persecutați în Nigeria. Minaj a vorbit la un eveniment organizat de SUA, unde a spus că „biserici au fost incendiate” și „familii au fost destrămate” din cauza credinței, în timp ce Trump a amenințat că va trimite trupe în Nigeria dacă autoritățile „permit uciderea creștinilor”. Analiștii și guvernul nigerian susțin însă că nu există dovezi că violențele vizează în mod specific creștini, ci afectează comunități de toate religiile, informează BBC.

Declarația lui Nicki Minaj și susținerea pentru Trump

„În Nigeria, creștinii sunt țintiți,” a spus Minaj marți, la un eveniment organizat de SUA, adăugând: „Biserici au fost incendiate, familii au fost destrămate… doar din cauza modului în care se roagă.”

Declarațiile vin după ce Trump a amenințat recent că va trimite trupe în Nigeria „cu focuri de armă în plin” dacă guvernul țării „continuă să permită uciderea creștinilor”.

Analiștii spun că nu există dovezi că, în mod specific, creștinii ar fi fost vizați în Nigeria.

Jihadiștii și alte grupuri armate au desfășurat campanii de violență care afectează toate comunitățile din statul vest-african, indiferent de origine sau credință.

Acest lucru a fost subliniat în mod repetat și de guvernul nigerian, după declarațiile lui Trump.

Nicki Minaj a mai spus că solicitarea de protejare a creștinilor din Nigeria „nu ține de a lua partea cuiva sau de a diviza oamenii, ci de a uni umanitatea”.

„Este vorba despre a te ridica împotriva nedreptății. Este ceea ce am susținut mereu,” a adăugat ea, în timp ce se afla alături de ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz.

Rapperița de 42 de ani i-a mulțumit lui Trump pentru „prioritizarea acestei probleme și pentru leadershipul său”.

Guvernul nigerian a respins aceste afirmații, descriindu-le drept „o denaturare gravă a realității”.

Nigeria nu a negat existența violenței letale în țară, dar oficialii au spus că „teroriștii îi atacă pe toți cei care resping ideologia lor criminală — musulmani, creștini și persoane fără credință deopotrivă”.

Alte grupuri care monitorizează violența politică din Nigeria afirmă că numărul creștinilor uciși este mult mai mic decât cel care circulă în unele relatări, iar majoritatea victimelor jihadiștilor sunt musulmani.

Cei aproximativ 220 de milioane de locuitori ai Nigeriei sunt împărțiți aproape egal între cele două religii, cu o majoritate musulmană în nord, unde au loc cele mai multe atacuri.

Nicki Minaj a descris Nigeria drept „o națiune frumoasă, cu tradiții religioase profunde” și le-a menționat chiar și pe „frumoasele Barbz”, fanii ei din această țară vest-africană.

Waltz i-a mulțumit rapperiței pentru „folosirea platformei sale uriașe pentru a atrage atenția asupra atrocităților împotriva creștinilor din Nigeria”.

Atac mortal asupra unei biserici în statul Kwara

Miercuri, poliția din statul Kwara, în sud-vestul Nigeriei, a confirmat un atac mortal asupra unei biserici din orașul Eruku, unde bărbați înarmați au deschis focul asupra credincioșilor în ziua precedentă, ucigând două persoane și răpind mai multe altele.

Presa locală relatează că indivizi înarmați au năvălit în biserica Christ Apostolic Church în timpul unui program de seară de marți, împușcând pastorul și adunând credincioșii sub amenințarea armelor.

Imagini și videoclipuri scurte — presupuse a proveni de pe camerele CCTV ale bisericii — au circulat pe scară largă online, arătând credincioși îngroziți fugind să se adăpostească, inclusiv o femeie în vârstă care încearcă disperată să scape de atacatori.

De luni de zile, politicieni și activiști de dreapta din Washington susțin că militanți islamici țintesc sistematic creștini în Nigeria, însă, potrivit BBC, unele dintre datele folosite pentru a ajunge la această concluzie sunt greu de verificat.

Analiștii spun că numeroase dispute mortale sunt adesea generate de competiția pentru resurse vitale precum pământul și apa sau sunt alimentate de tensiuni interetnice, mai degrabă decât de religie.

Minaj a menționat anterior că fanii ei, „Barbz”, sunt unul dintre motivele implicării sale, scriind online: „Barbz și cu mine nu vom da niciodată înapoi în fața nedreptății. Influența ne-a fost oferită de Dumnezeu. Trebuie să existe un scop mai mare.”

Anul trecut a dezvăluit public că, deși s-a mutat din Trinidad în New York de la o vârstă fragedă, încă nu are cetățenie americană.

Apariția ei la ONU, marți, este cea mai vizibilă intervenție politică de până acum.

Rapperița a atras atenția și în timpul pandemiei, după ce a răspândit informații false despre efectele secundare ale vaccinului Covid — afirmând că un prieten al vărului ei a suferit „umflarea testiculelor” și a devenit impotent după vaccinare.

„Prietenul lui era la câteva săptămâni de nuntă, iar fata a anulat evenimentul”, a scris Minaj online.

Comentariile ei au fost criticate de medicul-șef al Angliei la acel moment, iar fostul premier britanic Boris Johnson a glumit: „Nu sunt atât de familiar cu opera lui Nicki Minaj pe cât probabil ar trebui să fiu.”

