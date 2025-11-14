Live TV

Nicolas Maduro îl îndeamnă pe Donald Trump să nu împingă SUA într-un „război etern”: „Gata cu Afganistanul. Trăiască pacea”

Data publicării:
nicolas maduro
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a îndemnat pe Donald Trump să nu conducă SUA într-un „război etern” de tipul celui din Afganistan, pe fondul intensificării prezenței militare americane în regiune și al angajamentului secretarului apărării al lui Trump, Pete Hegseth, de a curăța America de „narcoteroriști”, relatează The Guardian.

În declarația acordată CNN în fața palatului prezidențial Miraflores din Caracas, capitala Venezuelei, Maduro i-a cerut lui Trump să facă pace, nu război, după ce cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R Ford, a sosit în regiune.

„Gata cu războaiele fără sfârșit. Gata cu războaiele nedrepte. Gata cu Libia. Gata cu Afganistanul. Trăiască pacea”, a spus Maduro, joi seara, în timp ce își croia drum prin mulțime pentru a ajunge la un miting pro-guvernamental.

La câteva ore după discursul liderului venezuelean, Hegseth a încercat să exercite o presiune și mai mare asupra lui Maduro, anunțând ceea ce el a numit Operațiunea Southern Spear.

„Emisfera vestică este vecinătatea Americii – și noi o vom proteja”, a scris Hegseth pe X. El a afirmat că misiunea Comandamentului Sudic va apăra „patria noastră” și o va proteja de „drogurile care ne ucid poporul”.

Nu este clar de ce Hegseth a făcut acest anunț acum, la 10 luni după ce Comandamentul Forțelor Navale Sudice ale SUA a declarat lansarea iminentă a operațiunii, care, potrivit acestuia, va utiliza „o combinație eterogenă de sisteme robotizate și autonome pentru a sprijini detectarea și monitorizarea traficului ilicit” în Caraibe.

Remarcile lui Hegseth ar fi putut fi o încercare de a atrage atenția presei asupra campaniei de presiune a lui Trump împotriva lui Maduro, care a implicat o serie de atacuri mortale asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe și Pacific.

Oficial, această desfășurare masivă a forțelor armate americane face parte din „războiul împotriva drogurilor” al administrației Trump și are scopul de a opri cartelurile de droguri din America Latină să „inunde” Statele Unite cu cocaină și fentanil.

Dar Venezuela nu este un producător de cocaină – această activitate se desfășoară aproape în întregime în Bolivia, Columbia și Peru – și nici nu face parte din rețeaua de contrabandă cu fentanil, care se concentrează în Mexic.

În consecință, mulți observatori au ajuns să considere desfășurarea trupelor de către Trump – cea mai mare din regiune de la invazia Panama din 1989 – ca pe o cruciadă politică concepută pentru a realiza ceva ce președintele SUA nu a reușit să facă în primul său mandat: răsturnarea lui Maduro.

CBS News a raportat săptămâna aceasta că înalți oficiali militari i-au prezentat lui Trump „opțiuni pentru posibile operațiuni în Venezuela, inclusiv atacuri terestre”, deși două surse au insistat că nu s-a luat încă o decizie finală.

Ministrul de externe al Venezuelei, Yván Gil, a transmis un mesaj provocator „imperiului nord-american”. „Să nu îndrăzniți să atacați. Suntem pregătiți”, a spus el.

Pe fondul speculațiilor tot mai intense că un atac aerian asupra teritoriului venezuelean era iminent, Reuters a afirmat că regimul lui Maduro elaborase planuri pentru „o ripostă de tip gherilă” la orice atac al SUA.

Aceste planuri prevăd, potrivit unor surse, „mici unități militare în peste 280 de locații care să desfășoare acțiuni de sabotaj și alte tactici de gherilă” pentru a respinge luptătorii străini.

Conform unei a doua strategii, descrisă ca „anarhizare”, grupurile pro-regim, inclusiv serviciile de informații, ar semăna haosul pe străzile din Caracas „și ar face Venezuela de neguvernat pentru forțele străine”, au declarat două surse pentru Reuters.

Citește și:

Venezuela nu este singura țintă a lui Trump: Ce țări fac parte din „troica tiraniei” condusă de Maduro și cum vor SUA să o distrugă

Donald Trump îl amenință direct pe liderul venezuelean, Nicolas Maduro: Zilele îi sunt numărate

