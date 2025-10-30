Nicolas Maduro vrea să retragă cetăţenia venezueleană celor care solicită o invazie străină

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a solicitat, miercuri, celei mai înalte instanţe din ţară să retragă cetăţenia oricărei persoane care solicită o invazie străină, în contextul desfăşurării militare a Statelor Unite în Caraibe, relatează AFP, potrivit News.ro.

Sâmbătă, liderul a solicitat aceleiaşi instanţe să-i retragă opozantului Leopoldo Lopez cetăţenia din acest motiv.

Justiţia nu s-a pronunţat încă şi niciun venezuelan de origine nu a fost încă privat de cetăţenie. Constituţia interzice acest lucru.

„Am înaintat Curţii Supreme o cerere constituţională (...) pentru ca trădătorii patriei, care se alătură unei armate imperialiste străine pentru a invada Venezuela, să li se poată retrage cetăţenia”, a declarat Maduro în cadrul unei ceremonii guvernamentale.

Preşedintele l-a acuzat din nou pe Leopoldo Lopez că încurajează o invazie militară americană în Venezuela.

Statele Unite au ordonat o desfăşurare militară în Caraibe, în cadrul a ceea ce Casa Albă prezintă ca operaţiuni de combatere a traficului de droguri.

Nicolas Maduro consideră că aceste operaţiuni au ca scop demiterea sa din funcţie. El îl acuză, de asemenea, pe Leopoldo López, exilat la Madrid, că încearcă să îl răstoarne.

Liderul venezuelean acuză şi alţi opozanţi că ar fi cerut o invazie americană. El se referă în special la laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, Marà­a Corina Machado, care trăieşte în clandestinitate după ce a denunţat fraudarea alegerilor prezidenţiale din 2024, în urma cărora Maduro şi-a proclamat realegerea.

Purtătorii de cuvânt ai aripii cele mai radicale a chavismului aflată la putere au sugerat deja în trecut să se retragă cetăţenia mai multor opozanţi, acuzându-i că sunt trădători ai patriei.

Cererea lui Nicolás Maduro face referire şi în cazul sutelor de opozanţi cărora li s-a retras cetăţenia în Nicaragua, unul dintre principalii aliaţi ai preşedintelui venezuelean.

