Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru „conspirație criminală”

Nicolas Sarkozy a fost condamnat la Paris pentru conspirație criminală într-un caz de mare amploare, fiind acuzat că ar fi acceptat finanțare ilegală pentru campania electorală din partea lui Gaddafi, liderul Libiei, dar a fost achitat de acuzațiile de deturnare de fonduri publice și corupție.

Un tribunal din Paris l-a găsit vinovat joi pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy de conspirație criminală, într-un caz în care a fost judecat pentru că ar fi acceptat finanțare ilegală pentru campania electorală din partea regimului liderului libian Muammar Gaddafi pentru a-și asigura victoria în alegerile din 2007, transmite euronews.

Cu toate acestea, joi, tribunalul l-a achitat pe Sarkozy de corupție pasivă, deturnare de fonduri publice libiene și finanțare ilegală a campaniei electorale.

Acuzația de conspirație criminală se referă la implicarea sa într-un grup care a pregătit o infracțiune de corupție între 2005 și 2007, a declarat instanța.

Instanța încă detaliază hotărârea și nu l-a condamnat imediat pe Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, care a deținut cea mai înaltă funcție din Franța între 2007 și 2012. Sarkozy poate face apel împotriva verdictului, ceea ce ar suspenda orice sentință până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Hotărârea tribunalului din Paris îl face pe Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, primul fost șef de stat francez condamnat pentru o infracțiune de un asemenea nivel.

Procurorii au susținut că acesta a deturnat în secret milioane de euro din fondurile guvernului Gaddafi către campania sa electorală, acuzație pe care Sarkozy a negat-o pe parcursul unui proces de trei luni, desfășurat la începutul acestui an.

În acest caz au fost implicați și alți 11 co-inculpați, printre care trei foști miniștri.

Editor : A.R.