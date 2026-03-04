Așa cum era de așteptat, Rusia sprijină Iranul. Mai mulți cetățeni ruși, considerați spioni, au fost prinși în apropierea bazelor militare europene - a spus la Digi24 Nicu Ștefănuță - vicepreședinte al Parlamentului European. Acesta a avertizat că Europa trebuie să fie atentă și la rețeaua de teroriști ruși care vor ajuta Iranul să se răzbune după atacurile inițiate de SUA și Israel.

„Tocmai astăzi s-au descoperit foarte multe zone infiltrate de ruși în apropierea bazelor militare europeene și din Marea Britanie. Cumva, să nu uităm să ne menținem ochii pe minge, pentru că un aliat important al iranienilor este Rusia lui Putin. Nu e neaparat Iranul care va avea celule teroriste, dar Rusia cu siguranță”, a declarat Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European.

Răzbiul din Iran a intrat în a cincea zi

Războiul în Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi, iar Statele Unite au anunțat că au lovit aproaape 2.000 de ținte în Iran de la debutul operațiunilor militare cu Israelul. Cea de-a patra zi a conflictului a fost marcată de desemnarea lui Mojtaba Khamenei drept nou lider suprem al Iranului.

Informația a fost relatată de Iran International, care a citat surse familiarizate cu decizia. Ulterior, conform altor surse, decizia nu a fost luată și urmează să fie anunțată în curând.

