Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele Consiliului European: „Sprijinim activ aderarea Republicii Moldova şi Ucrainei la UE”

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat marţi la telefon cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, despre temele aflate pe agenda reuniunii Consiliului din 15-16 octombrie.

„Agenda Consiliului este foarte încărcată pentru că avem multe dosare importante de discutat, de la creşterea competitivităţii economice şi preţurile la energie, la viitorul buget al Uniunii”, a scris Nicușor Dan marți, într-un mesaj pe Facebook.

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Potrivit acestuia, România îşi doreşte un buget ambiţios, chiar dacă va fi nevoie de resurse suplimentare la nivel de Uniune care să sprijine axa de competitivitate şi apărare.

„În acelaşi timp, politicile de coeziune rămân prioritare pentru noi”, a adăugat el.

Nicuşor Dan a menţionat că a discutat cu Antonio Costa şi despre extinderea Uniunii Europene.

„Sprijinim activ aderarea Republicii Moldova şi Ucrainei. Moldovenii merită, alături de ucraineni, să fie parte a Uniunii şi asta ar îmbunătăţi semnificativ securitatea României, a regiunii şi a Mării Negre”, a subliniat preşedintele.

Un alt subiect abordat a vizat multiplele provocări de securitate de la războiul nejustificat al Federaţiei Ruse în Ucraina la tensiunile din Golf, a mai anunţat el.

„Am încredere că alături de ceilalţi şefi de stat vom reuşi să progresăm pe toate aceste teme importante”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Editor : B.P.