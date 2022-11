Nicuşor Dan cere ajutor financiar de la Guvern: Exclud varianta ca politicienii să ducă în faliment Termoenergetica şi Elcen

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, spune că Primăria Capitalei va achita facturile către Termoenergetica. El a precizat însă că are nevoie de ajutor de la Guvern pentru a putea plăti cei 600-650 de milioane de lei care s-au acumulat în ultimii trei ani, reprezentând diferenţa de tarif între preţul real de furnizare a gigacaloriei şi preţul pe care îl stabileşte ANRE.

Primarul a spus că în cursul acestei săptămâni va exista o întâlnire cu reprezentanţii Guvernului pe această temă.

„(Voi transmite, n.r.) acelaşi lucru pe care îl cer încă din octombrie 2021, deci mai bine de un an. Atunci a fost explozia de preţuri la gaz şi am spus: Primăria Municipiului Bucureşti nu va putea susţine această creştere - cu toate că eforturile noastre au fost considerabile, faptul că am plătit în 2022 dublu faţă de 2019-2020 - nu va putea susţine această creştere şi are nevoie de un ajutor de la Guvern. Exclud varianta ca politicienii din România să ducă în faliment Termoenergetica şi Elcen”, a spus Nicuşor Dan, citat de Agerpres.

Primarul general a subliniat că exclude ipoteza să nu fie primiţi bani de la Guvern.

„Eu exclud varianta aceasta, pentru că nu e vorba doar de sistemul de termoficare, e vorba şi de sistemul de aprovizionare cu energie electrică pentru Bucureşti, care nu poate să fie suplinit din altă parte. Deci, funcţionarea Termoenergetica şi a Elcen este o necesitate şi pentru asta sunt convins că vom găsi soluţii”, a spus Nicuşor Dan.

Edilul a subliniat şi că Primăria va fi „la zi” cu plata facturilor pentru 2022. În acest sens, în cursul zilei de marţi PMB a plătit către Termoenergetica o factură de 115 milioane lei, aferentă lunii august. Pe de altă parte, diferenţele de tarif între preţul real de furnizare a gigacaloriei şi preţul pe care îl stabileşte ANRE ar putea totaliza 600-700 de milioane de lei, iar Primăria Capitalei nu are fonduri să le plătească.

„Pentru aceste diferenţe de tarif, legea spune că este o opţiune a autorităţii să îşi ajute compania care furnizează. Noi am vrea să dăm banii aceştia, ca să lichidăm toate datoriile care sunt în lanţ Termoenergetica-Elcen-Romgaz, numai că nu îi avem. Există această datorie, care vine din diferenţele de tarif. Există o datorie între Termoenergetica şi Elcen, după cum există o datorie între Elcen şi Romgaz. Şi pentru datoria între Termoenergetica şi Elcen, pe fiecare din facturile pentru care există întârziere, Elcen a făcut o ordonanţă de plată care a fost aprobată de tribunal şi există această sumă totală de aproximativ 500 de milioane de lei, care este executorie, la 30 de zile din momentul în care se redactează hotărârea. Nu s-au redactat încă aceste hotărâri”, a explicat el.

Nicuşor Dan a subliniat că suma pe care PMB a plătit-o pentru termie, în perioada 2018-2020, a fost în medie de 700 de milioane de lei anual. În 2021 această sumă a crescut la 950 de milioane de lei, iar în anul 2022 a ajuns la 1,5 miliarde de lei. În acest fel, Primăria Capitalei a ajuns să plătească pentru termie o sumă dublă faţă de perioada 2018-2020.

„Este nevoie de un ajutor de la Guvern. Bucureştiul are tot atâtea apartamente cât au toate celelalte unităţi administrativ teritoriale din România: 550.000. Pentru Bucureşti, ajutorul de la Guvern a fost 15 milioane, iar pentru celelalte unităţi administrativ teritoriale de 800 de milioane”, a mai precizat primarul municipiului Bucureşti.

Editor : M.B.