Nicușor Dan, despre direcția politică a lui Peter Magyar: „Se defineşte ca pro-european, o să vedem în acţiunile sale viitoare”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi despre liderul opoziţiei maghiare care a câştigat alegerile în Ungaria, Peter Magyar, că se defineşte ca pro-european, dar a adăugat că, la nivel intuitiv, acesta ar putea fi plasat „într-o zonă apropiată” Giorgiei Meloni, ca acţiune politică europeană.

„Avem un întreg public ungar care este într-o zonă, să-i spunem, naţionalist-suveranistă şi atunci domnul Magyar este un reprezentant al acestor oameni. Domnia sa se defineşte ca pro-european, o să vedem în acţiunile sale viitoare. Cred că putem, aşa, intuitiv, să-l vedem undeva într-o zonă apropiată doamnei Meloni, ca acţiune politică europeană”, a spus șeful statului, la Europa FM, despre victoria lui Peter Magyar în Ungaria.

Despre o demisie a lui Kelemen Hunor din fruntea UDMR după ce l-a susţinut pe Viktor Orban, şeful statului a precizat că e vorba de corespondenţa între politician şi publicul său.

„Din câte am citit în presă, maghiarii din Transilvania l-au votat 90% pe Orban, şi atunci, domnia sa, fiind reprezentantul acestor oameni care au votat în felul ăsta, nu cred”, a arătat Nicuşor Dan.

