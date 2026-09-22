Nicușor Dan, interviu pentru un post de radio din SUA: „Suntem afectați de războiul din Ucraina”

Președintele Nicușor Dan, aflat în SUA la Adunarea Generală ONU, a acordat un interviu postului de radio SiriusXM, în care a atins mai multe teme, printre care securitatea României și cooperarea militară cu Statele Unite. El a reafirmat sprijinul țării noastre pentru Ucraina în războiul declanșat de Rusia.

„Avem o istorie lungă de încredere bilaterală cu Statele Unite. Principala noastră preocupare acum este securitatea, iar pe locul doi economia.

După cum știți, avem și cooperare militară - bazele noastre au fost folosite de avioanele americane pentru reîncărcare și echipamente defensive, deci primul meu mesaj este că suntem nerăbdători să avem soldați americani pe teritoriul nostru. Ar fi în avantajul ambelor țări, pentru că noi suntem foarte aproape de Orientul Mijlociu și de zona Mediteranei.

Pe parte economică, avem companii americane care investesc în România - Ford, Microsoft -, care au o experiență bună, au profituri bune. Vrem mai multe companii americane care să investească în România. Avem condiții, avem oameni educați în științe, în inginerie, și avem un potențial bun în energie”, a declarat Nicușor Dan marți, la postul de radio american SiriusXM.

El a mai spus că președintele american Donald Trump a avut dreptate privind rolul SUA în NATO în ceea ce privește contribuțiile și a amintit că țara noastră este printre primele țări europene care și-au crescut cheltuielile de apărare.

„Președintele Trump a avut dreptate. Statele Unite au oferit sprijin pentru apărarea Europei, iar efortul nu a primit un răspuns egal.

Am făcut pași importanți la Summitul de la Haga, anul trecut, Summitul de la Ankara dintre acest an. România este una din primele țări europene care a decis creșterea cheltuielilor pentru apărare”, a mai spus președintele.

„Suntem afectați de războiul din Ucraina”

Nicușor Dan a mai arătat că țara noastră este direct afectată de războiul din Ucraina și că va continua să sprijine Kievul.

„Suntem afectați de războiul din Ucraina, de dronele care se prăbușesc pe teritoriul nostru - avem doi oameni care au fost răniți -, de dronele marine care pierd controlul în Marea Neagră, de minele marine. Dar acest lucru nu schimbă sprijinul nostru pentru Ucraina”, a spus președintele.

El a amintit că țara noastră a reușit să contracareze cu succes o parte din dronele rusești care au pătruns neautorizat în spațiul nostru aerian.

„Piloții noștri au reușit să doboare câteva dintre aceste drone pe teritoriul nostru, dar au avut o misiune de doborâre și în statele baltice, în Estonia.”

Despre Republica Moldova

Nicușor Dan a mai precizat că, în cadrul Adunării ONU, va aborda liderii străini pentru a găsi împreună soluții pentru a crește securitatea României și a regiunii.

„Principala noastră preocupare este securitatea României și a regiunii, deci vom vorbi cu liderii (prezenți la ONU - n.r.) cum putem întări securitatea regiunii. Aceste întâlniri și cele din cadrul NATO au scopul de a ne alinia pozițiile pentru a continua să punem presiune pe economia Rusiei prin sancțiuni și a ajuta Ucraina.”

În privința Republicii Moldova, el a subliniat că România va continua să sprijine drumul ei, dar și al Ucrainei, către Uniunea Europeană.

„Am fost în Moldova acum trei săptămâni, împreună cu președintele Zelenski, la o întâlnire trilaterală. Avem o relație bună cu Moldova și Ucraina. Cred că este cel mai important pentru Moldova, pentru că are doar doi vecini - România și Ucraina. Sprijinim aderarea lor la UE, dar și alinierea lor cu măsurile NATO”, a mai declarat președintele Nicușor Dan.

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Editor : B.P.