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Video Nicușor Dan, mesaj de la Kiev: România susține o Ucraină suverană, cu frontierele recunoscute internațional

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nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Istoria nu poate fi rescrisă prin decrete” Mesaj despre comunitățile etnice, lingvistice și religioase „O Europă sigură este imposibilă fără o Ucraină suverană”

Președintele Nicușor Dan a reafirmat miercuri, la Kiev, sprijinul ferm al României pentru integritatea teritorială și frontierele recunoscute internațional ale Ucrainei. Șeful statului a avertizat că istoria nu poate fi rescrisă, iar suveranitatea unei țări nu poate fi anulată prin forță.

Președintele României a participat, în 15 iulie 2026, la ceremonia organizată cu ocazia Zilei Statalității Ucrainene și a Zilei Botezului Rusiei Kievene – Ucraina.

În intervenția sa, Nicușor Dan a afirmat că actualul context internațional impune „responsabilitate și claritate morală”, inclusiv în privința principiilor fundamentale ale ordinii internaționale.

„Trăim vremuri complicate, care impun, mai presus de orice, responsabilitate și claritate morală. Acestea trebuie exercitate nu doar în elaborarea politicilor cotidiene, ci în egală măsură în raport cu principiile fundamentale ale ordinii internaționale bazate pe reguli: suveranitatea, independența și integritatea teritorială”, a declarat președintele.

„Istoria nu poate fi rescrisă prin decrete”

Nicușor Dan a vorbit despre semnificația istorică a Zilei Statalității Ucrainene, afirmând că aceasta reprezintă „mărturia unui adevăr vechi de o mie de ani”.

„Astăzi, Ucraina sărbătorește Ziua Statalității, alături de Ziua Botezului Rusiei Kievene-Ucrainei. Aceasta nu este doar o dată marcată în calendar. Este o mărturie profundă a unui adevăr vechi de o mie de ani. Marchează momentul în care Cneazul Vladimir cel Mare a făcut o alegere civilizațională definitorie, ancorându-și poporul ferm în țesătura juridică, culturală și spirituală a Europei”, a spus șeful statului.

Președintele a subliniat că acestea sunt „fapte incontestabile” și a avertizat asupra încercărilor de „instrumentalizare a istoriei”.

„Însă istoria nu poate fi rescrisă prin decrete, așa cum nici suveranitatea nu poate fi anulată prin forță”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele României a declarat că celebrarea statalității ucrainene înseamnă recunoașterea existenței și continuității istorice a Ucrainei.

„Ucraina a existat, Ucraina există și Ucraina va continua să existe”, a transmis el.

„România, în calitate de vecin al Ucrainei, prieten veritabil și Partener Strategic al acesteia, stat care a trăit valurile istoriei acestei regiuni complicate, poate afirma acest lucru cu toată convingerea: recunoașterea istoriei autentice a unei națiuni este esențială pentru menținerea unor frontiere stabile și a ordinii globale”, a declarat președintele.

Mesaj despre comunitățile etnice, lingvistice și religioase

Șeful statului a vorbit și despre contribuția comunităților etnice, lingvistice și religioase la identitatea și patrimoniul cultural ale unei țări.

„Bogăția unei națiuni nu se măsoară doar prin realizările majorității sau ale unora aleși, ci și prin contribuția numeroaselor comunități etnice, lingvistice și religioase care i-au modelat identitatea de-a lungul istoriei. Aceste comunități nu sunt rămășițe ale trecutului și nici obstacole în calea coeziunii naționale. Ele fac parte integrantă din patrimoniul istoric și cultural al unei țări, care trebuie conservat, respectat și lăsat să înflorească”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat și caracterul transformator al procesului de aderare la Uniunea Europeană, salutând progresele făcute de Ucraina.

„Drumul către Uniunea Europeană este unul transformator și subliniez importanța acestui termen. Am ales Uniunea Europeană pe deplin conștienți că procesul de aderare ne va schimba. Acest lucru așteaptă toți candidații UE și suntem bucuroși să vedem cum Ucraina avansează în cadrul propriului său parcurs”, a spus el.

„O Europă sigură este imposibilă fără o Ucraină suverană”

În finalul intervenției, președintele a afirmat că ucrainenii își apără cu propriile vieți atât țara și istoria, cât și valorile libertății, dreptului internațional și suveranității naționale.

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„Prin urmare, în numele României, este privilegiul meu să reafirm astăzi, la Kiev, sprijinul ferm al țării noastre pentru frontierele recunoscute pe plan internațional ale Ucrainei și pentru integritatea sa teritorială, precum și angajamentul nostru pentru stabilitate pe termen lung”, a transmis președintele.

„O Europă sigură și o ordine globală stabilă sunt imposibile fără o Ucraina pe deplin suverană și în siguranță. Stând alături de Ucraina în lupta sa pentru istoria, suveranitatea și viitorul său, ne exprimăm solidaritatea cu suveranitatea tuturor națiunilor noastre”, a încheiat Nicușor Dan.

Editor : Ș.A.

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