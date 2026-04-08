Nicușor Dan salută armistițiul dintre SUA și Iran: „România este pregătită să sprijine eforturile în curs”

Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a salutat, miercuri, acordul de încetare a focului între SUA şi Iran, menţionând că săptămânile de conflict au afectat costurile la energie şi alimente.

„Salut acordul dintre Statele Unite şi Iran privind instaurarea unui armistiţiu şi le mulţumim Pakistanului şi celorlalţi mediatori regionali pentru eforturile depuse. Săptămânile de conflict au dus preţurile la energie şi alimente la niveluri dureroase pentru familiile şi întreprinderile din întreaga lume şi din Europa”, spune preşedintele Nicuşor Dan, pe platforma X.

Şeful statului menţionează că este momentul ca toate angajamentele să fie respectate pentru a facilita negocierile diplomatice şi găsirea unei soluţii durabile, care să aducă stabilitate şi securitate în regiune, inclusiv siguranţa navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz.

„România se află în contact cu partenerii săi şi este pregătită să sprijine eforturile în curs”, mai afirmă Nicuşor Dan. 
 
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că a convenit marţi asupra unui armistiţiu de două săptămâni cu Iranul, cu puţin timp înainte de expirarea termenului-limită.

Trump a spus că acordul de încetare a focului a fost condiţionat de acceptul Iranului vizând redeschiderea Strâmtoarii Ormuz, vitală din punct de vedere strategic.

Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului vorbeşte despre „o mare victorie” şi anunţă că armata sa va coordona tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz pe durata armistiţiului. Conform premierului pakistanez, armistiţiul include şi Libanul.

