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Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski, invitaţi de Maia Sandu la manifestările dedicate celor 35 de ani de independenţă a R.Moldova

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Maia Sandu, Volodimir Zelenski
Depuneri de flori și paradă militară la 35 de ani de independență a Republicii Moldova, cu participarea liderilor regionali. Foto: Profimedia
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Preşedinta Maia Sandu i-a invitat pe preşedintele României, Nicuşor Dan, şi pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe joi, 27 august, la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independenţă a Republicii Moldova, informează marţi Radio Chişinău şi Deschide.md.

Republica Moldova marchează joi 35 de ani de la proclamarea Independenţei. Cu această ocazie, în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi în alte locuri din Chişinău vor fi organizate mai multe evenimente dedicate Zilei Independenţei.

Programul va începe la ora 08:30, cu depuneri de flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”. La ora 09:30, oficialii vor depune flori la monumentul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Evenimentele vor continua în Piaţa Marii Adunări Naţionale. La ora 16:30 va avea loc parada militară, la care sunt aşteptaţi peste 2 000 de militari şi reprezentanţi ai structurilor participante. În cadrul paradei vor fi prezentate peste 100 de unităţi de tehnică militară şi specială aflate în dotarea Armatei Naţionale şi a Ministerului Afacerilor Interne.

De la ora 18:00, în Piaţa Marii Adunări Naţionale va începe concertul dedicat Zilei Independenţei, la care vor participa mai mulţi artişti autohtoni.

Republica Moldova şi-a proclamat independenţa la 27 august 1991, când Parlamentul a adoptat Declaraţia de Independenţă.

Editor : Sebastian Eduard

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