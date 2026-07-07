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Video Nigel Farage demisionează din Parlamentul britanic, în semn de protest, dar va candida pentru realegere

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Nigel Farage statement
Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, face o declarație pentru presă la sediul partidului din Millbank, în centrul Londrei. Farage și-a dat demisia din funcția de deputat al circumscripției Clacton, afirmând că va candida la viitoarele alegeri parțiale. Foto: Profimedia
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Din articol
Scandalul care a dus la demisia lui Farage

Liderul partidului britanic Reform UK, Nigel Farage, a declarat marți că va demisiona din funcția de parlamentar pentru a declanșa alegeri parțiale în circumscripția sa și că va candida pentru realegere în cadrul acelui scrutin, transmite Reuters. Demisia vine în contextul unui scandal financiar în care este implicat farage, care este acuzar că nu a declarat un cadou de 5 milioane de lire sterline primit de la un miliardar din domeniul criptomonedelor.

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Farage a făcut acest anunț ⁠la finalul unei declarații televizate în care a criticat vehement intruziunea presei în viața sa de familie și a afirmat că establishmentul politic face tot ce poate pentru a pune bețe în roate partidului său.

„Acestea vor fi alegeri parțiale între popor și ⁠establishment”, a spus Farage. „Voi lupta pentru a câștiga. Voi lupta pentru a continua revoluția politică pe care partidul Reform a început-o.”

Farage, care a fost supus unei atenții intense cu privire la finanțele sale în ultimele luni, a declarat că dorește ca alegătorii săi să decidă dacă mai doresc ca el să fie reprezentantul lor în parlament.

Scandalul care a dus la demisia lui Farage

Nigel Farage se confruntă cu acuzații grave, potrivit cărora ar fi fost finanțat de un infractor condamnat și jucător de jocuri de noroc cu criptomonede, fără a declara acest lucru autorităților parlamentare.

Un infractor condamnat și pasionat de jocuri de noroc cu criptomonede a distribuit o carte de vizită pe care erau imprimate sigla partidului Reform UK și adresa oficială de e-mail a lui Nigel Farage, în ciuda faptului că nu deținea nicio funcție oficială în cadrul partidului, potrivit The Times.

George Cottrell, în vârstă de 32 de ani, se află în centrul unei anchete realizate de Sunday Times Insight, anchetă care a dus la sesizarea depusă duminică, la comisarul parlamentar pentru standarde, privindu-l Farage, liderul partidului Reform.

Ancheta a dezvăluit că Farage nu a declarat beneficiile primite de la Cottrell, inclusiv personalul, serviciile de securitate și utilizarea unei proprietăți oferite de jucătorul de noroc în criptomonede, care a pledat în trecut  vinovat de fraudă electronică și a fost încarcerat în Statele Unite.

Este de așteptat ca Nigel Farage să fie audiat de autoritatea parlamentară de supraveghere a standardelor în următoarele două săptămâni în legătură cu un cadou în valoare de 5 milioane de lire sterline pe care l-a primit de la un miliardar din domeniul criptomonedelor, Christopher Harborne, înainte de a deveni deputat.

Editor : B.E.

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