Nikol Paşinian s-a declarat câştigător al alegerilor parlamentare din Armenia. Ce arată rezultatele preliminare

Prim-ministrul armean Nikol Paşinian şi-a declarat luni victoria în alegerile parlamentare, după ce rezultatele de la puţin peste o cincime din secţiile de votare au arătat că partidul său a obţinut aproximativ 54% din voturi.

Într-o conferinţă de presă ţinută în primele ore ale zilei de luni, Paşinian a declarat că partidul său, „Contractul Civil”, a ieşit învingător, calificând acest rezultat drept o „victorie istorică”, scrie News.ro, preluând Reuters.

Comisia electorală din Armenia publicase rezultatele preliminare de la aproximativ 21% dintre secţiile de votare până în momentul în care Paşinian a ţinut conferinţa de presă.

Alegerile de duminică, primele alegeri generale din Armenia de la înfrângerea militară zdrobitoare suferită în faţa Azerbaidjanului în 2023, au fost considerate un test pentru eforturile prim-ministrului Nikol Paşinian de a aprofunda relaţiile cu Occidentul şi de a încheia un acord de pace cu Azerbaidjanul, după ani de conflict şi turbulenţe politice.

Rezultate preliminare

Rezultatele preliminare au arătat că formaţiunea „Contractul Civil” a obţinut 54,5% din voturi, iar alianţa pro-rusă „Armenia Puternică” s-a clasat pe locul al doilea, cu 21,9% din voturi. Alianţa Armenia s-a situat pe locul al treilea, cu 8,7%, iar partidul „Armenia Prosperă” a ocupat locul al patrulea, cu aproximativ 5%.

Rata de participare la vot în această ţară fără ieşire la mare, cu o populaţie de 3 milioane de locuitori, a fost ridicată, ajungând la aproape 59% din alegătorii cu drept de vot. Comisia Electorală Centrală urmează să anunţe luni rezultatele preliminare oficiale ale alegerilor.

Partidul „Contractul Civil” al lui Paşinian, care a apropiat Armenia de Occident de la preluarea puterii în 2018, s-a confruntat cu trei principale partide de opoziţie pro-ruse.

Principalul său rival este Samvel Karapetyan, care a fondat „Armenia Puternică” anul trecut şi a făcut campanie pe o platformă pro-afaceri şi cu promisiunea de a menţine legăturile strânse ale Armeniei cu Rusia.

Un rezultat puternic pentru Paşinian i-ar conferi un mandat pentru a încheia negocierile de pace cu Azerbaidjanul, care se află în război intermitent cu Armenia încă de la sfârşitul anilor 1980, şi pentru a normaliza relaţiile cu Turcia, un aliat cheie al Azerbaidjanului.

Editor : B.P.