Live TV

Nikol Paşinian s-a declarat câştigător al alegerilor parlamentare din Armenia. Ce arată rezultatele preliminare

Data publicării:
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan
Nikol Pașinian, premierul Armeniei. Foto: Profimedia
Din articol
Rezultate preliminare

Prim-ministrul armean Nikol Paşinian şi-a declarat luni victoria în alegerile parlamentare, după ce rezultatele de la puţin peste o cincime din secţiile de votare au arătat că partidul său a obţinut aproximativ 54% din voturi.

Într-o conferinţă de presă ţinută în primele ore ale zilei de luni, Paşinian a declarat că partidul său, „Contractul Civil”, a ieşit învingător, calificând acest rezultat drept o „victorie istorică”, scrie News.ro, preluând Reuters.

Comisia electorală din Armenia publicase rezultatele preliminare de la aproximativ 21% dintre secţiile de votare până în momentul în care Paşinian a ţinut conferinţa de presă.

Alegerile de duminică, primele alegeri generale din Armenia de la înfrângerea militară zdrobitoare suferită în faţa Azerbaidjanului în 2023, au fost considerate un test pentru eforturile prim-ministrului Nikol Paşinian de a aprofunda relaţiile cu Occidentul şi de a încheia un acord de pace cu Azerbaidjanul, după ani de conflict şi turbulenţe politice.

Rezultate preliminare

Rezultatele preliminare au arătat că formaţiunea „Contractul Civil” a obţinut 54,5% din voturi, iar alianţa pro-rusă „Armenia Puternică” s-a clasat pe locul al doilea, cu 21,9% din voturi. Alianţa Armenia s-a situat pe locul al treilea, cu 8,7%, iar partidul „Armenia Prosperă” a ocupat locul al patrulea, cu aproximativ 5%.

Rata de participare la vot în această ţară fără ieşire la mare, cu o populaţie de 3 milioane de locuitori, a fost ridicată, ajungând la aproape 59% din alegătorii cu drept de vot. Comisia Electorală Centrală urmează să anunţe luni rezultatele preliminare oficiale ale alegerilor.

Partidul „Contractul Civil” al lui Paşinian, care a apropiat Armenia de Occident de la preluarea puterii în 2018, s-a confruntat cu trei principale partide de opoziţie pro-ruse.

Principalul său rival este Samvel Karapetyan, care a fondat „Armenia Puternică” anul trecut şi a făcut campanie pe o platformă pro-afaceri şi cu promisiunea de a menţine legăturile strânse ale Armeniei cu Rusia.

Un rezultat puternic pentru Paşinian i-ar conferi un mandat pentru a încheia negocierile de pace cu Azerbaidjanul, care se află în război intermitent cu Armenia încă de la sfârşitul anilor 1980, şi pentru a normaliza relaţiile cu Turcia, un aliat cheie al Azerbaidjanului.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
2
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
eugen tomac
3
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul...
Ilie Bolojan.
4
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă PNL va propune un premier dacă guvernul propus de...
Peter Magyar.
5
Peter Magyar își onorează o promisiune din campania electorală privind permisele de...
A revenit în spațiul public, la 15 ani după ce Gardoș i-a "nenorocit" cariera! Cu ce se ocupă acum
Digi Sport
A revenit în spațiul public, la 15 ani după ce Gardoș i-a "nenorocit" cariera! Cu ce se ocupă acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Abramovici s-a îmbogățit din afaceri cu petrol și gaze în anii ‘90 și a devenit proprietarul companiilor care controlează clubul de fotbal Chelsea în 2003. Foto: Profimedia Images
Zelenski spune că i-a dat oligarhului Roman Abramovici mesaje destinate lui Putin. Ce a transmis liderul de la Kiev
Alexander Lukashenko
„Nu vrem să fim carne de tun”: Lukașenko exclude trimiterea de trupe în Ucraina
Ramzan Kadîrov la Moscova
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin atât de îngrijorat de situația din Cecenia
sectie de votare din armenia
Alegeri legislative în Armenia: Partidul prim-ministrului Paşinian este în frunte, conform rezultatelor parţiale
profimedia-1010432175
AIEA face precizări după ce a verificat locul în care o dronă rusească a lovit un depozit nuclear la Cernobîl
Recomandările redacţiei
eugen tomac
Premierul desemnat Eugen Tomac începe azi negocierile decisive cu...
APTOPIX Israel Iran War
Israelul ripostează la rachetele iraniene, în ciuda apelurilor SUA la...
Donald Trump
Trump afirmă că Netanyahu „nu va avea de ales” decât să accepte un...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Dacă nu reducem cheltuielile, speranţa angajaţilor de...
Ultimele știri
A început Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Alimente interzise și reguli pe care credincioșii trebuie să le respecte
„Terapia cu măgăruși”: cum sunt folosite animalele pentru a aduce liniște pacienților dintr-un spital din Franța
Probele de competențe pentru examenul de Bacalaureat 2026 încep astăzi. Cum sunt structurate subiectele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce ascundea Marilyn Monroe în spatele imaginii de blondă naivă: "Era blândă și sensibilă, dar în același timp...
Cancan
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Fanatik.ro
Cristi Chivu, pus în gardă de impresarul vedetei de la Inter Milano: „Dacă se va întâmpla asta, suntem gata...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Atac armat lângă baza de antrenament și hotelul naționalei Angliei la Campionatul Mondial. Cel puțin nouă...
Adevărul
Kitty Green, regizoarea asociată mișcării #MeToo: „E despre o problemă mai mare din industrie: femeile nu...
Playtech
Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până...
Digi FM
O fată de 18 ani ar fi fost drogată și violată la balul de absolvire, în Cluj. Polițiștii au fost sesizați de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit reacția UEFA, după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în Danemarca - Ucraina
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Sharon Stone, mărturii despre drama ascunsă și abuzurile din familie: "Mă arunca pe scări și mă bătea cu...
Adevarul
Rusaliile Negre. Amintiri din vara în care 45.000 de oameni au fost condamnați la exil în Bărăgan: „N-am avut...
Newsweek
Adrian Negrescu, despre Legea salarizării unice: Ţinem pensiile îngheţate, dar creştem salariile bugetarilor?
Digi FM
Cât oferă nașii la nuntă în 2026. Val de reacții după ce un român a dezvăluit câți bani vrea să pună în plic...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
John Travolta, confesiune rară despre durerea care l-a urmărit ani la rând: „Privesc întunericul, dar nu...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...