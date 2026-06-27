„Nimeni nu se teme de marina voastră dacă sunteți într-o barcă cu vâsle”: avertismentul aliaților NATO pentru Marea Britanie

Țările europene privesc cu frustrare modul în care refuzul Marii Britanii de a respecta obiectivele NATO privind cheltuielile de apărare subminează poziția Londrei în cadrul alianței, scrie The Times.

Pentru un oficial european, starea precară a forțelor armate britanice a devenit cu adevărat evidentă abia atunci când a vizitat bazele Marinei Regale din Plymouth. „Vindeau chiar și tablourile de pe pereți”, a spus sursa, scuturând din cap cu uimire.

Un comandant de rang înalt din rândul altui aliat european apropiat al Regatului Unit este la fel de uimit de ceea ce a devenit una dintre principalele puteri militare ale continentului.

Acesta compară armata britanică cu familia Crawley din serialul „Downton Abbey”, care încearcă cu disperare să-și mențină aparențele în timp ce vinde pe ascuns argintăria.

„Nu contează cât de mari sunt ambițiile tale”, a spus acesta. „Dacă apari într-o barcă cu vâsle, nimeni nu te va asculta.”

Înaintea summitului NATO de la Ankara de luna viitoare, bugetul de apărare zgârcit al Marii Britanii îi subminează din ce în ce mai mult prestigiul și influența în rândul aliaților, au avertizat personalități europene din domeniul securității.

Fiecare dintre cei 32 de membri ai alianței, cu excepția Spaniei, s-a angajat să stabilească un plan clar pentru a aloca cel puțin 3,5% din PIB-ul lor pentru apărare până în 2035, precum și încă 1,5% pentru proiecte conexe, cum ar fi infrastructura critică, securitatea cibernetică și programele de pregătire civilă.

Unii dintre aliații din nord-estul Europei, precum Polonia și statele baltice, au depășit deja cu mult acest prag.

„De ani de zile investesc prea puțin”

Alte state din Europa de Nord și Centrală, care împărtășesc în mare măsură un sentiment pronunțat de amenințare din partea Rusiei, precum Germania și țările nordice, sunt pe cale să atingă acest prag cu mult înainte de termen.

Marea Britanie, însă, rămâne blocată la doar 2,46%, și nu există un plan clar pentru a ajunge la 3%, cu atât mai puțin la 3,5%. Luna aceasta, John Healey, secretarul apărării, și Al Carns, ministrul forțelor armate, și-au dat demisia în semn de protest după ce li s-a oferit doar o majorare de 0,08 puncte procentuale în acest an și perspectiva de a cheltui 2,68% din PIB în 2030.

Dan Jarvis, succesorul lui Healey, a insistat că lucrează non-stop la un acord de finanțare adecvat, dar a fost evaziv cu privire la faptul dacă solicită ceva mai mult decât oferta actuală din partea Trezoreriei.

De la demisii, ziarul The Times a consultat șase ofițeri superiori ai forțelor armate și oficiali ai apărării din patru dintre aliații „cu viziuni similare” care colaborează cel mai strâns cu armata britanică.

Numele, gradele și naționalitățile acestora au fost anonimizate pentru a le permite să se exprime cu maximă sinceritate.

Aceștia au exprimat o gamă variată de atitudini, de la o frustrare moderată, nuanțată de simpatie pentru situația fiscală dificilă a Marii Britanii, până la o exasperare vehementă față de ceea ce percep ca fiind eșecul acesteia de a-și asuma partea care îi revine și de a-și susține retorica și aspirațiile la leadership cu resurse suficiente.

„Acest lucru dăunează NATO”, a spus unul dintre oficiali. „ Am convenit cu toții asupra a 5% [în total]. Acum avem una dintre națiunile cu rol politic de frunte din NATO care încă nu își respectă această promisiune. De ani de zile investesc prea puțin.”

Un alt ofițer militar european cu vechime, care admira enorm forțele armate britanice în tinerețe, a spus că a fost consternat de starea deplorabilă a armatei pe care a întâlnit-o când a fost detașat în Marea Britanie în anii 2010.

„Aveți probleme uriașe”, a spus acesta. „Este o aroganță pură să credeți că puteți încă să revendicați același rol de lider în NATO.”

Unii dintre colegii săi descriu acum forțele armate britanice cu același amestec de îngrijorare și dispreț care era rezervat odinioară armatei germane, cunoscută sub numele de Bundeswehr, în perioada de stagnare din cauza subfinanțării de acum cinci sau zece ani.

Nu a trecut neobservat faptul că Germania a fost nevoită să „împrumute” Marinei Regale o fregată, „Sachsen”, pentru o misiune navală a NATO condusă de Marea Britanie în Atlanticul de Nord, în urmă cu trei luni, deoarece singurele două distrugătoare operaționale ale Marii Britanii fuseseră angajate în alte misiuni.

Un ofițer cu experiență și analist din cadrul unei armate din Europa de Nord a afirmat că apărarea aeriană a Regatului Unit era atât de inadecvată încât un singur submarin de atac rus ar putea paraliza efectiv RAF (Forțele aeriene britanice, n.r.) în jumătatea nordică a Marii Britanii, țintind baza RAF Lossiemouth, o importantă bază aeriană și de supraveghere din Scoția.

Guntram Wolff, un distins profesor de economie și expert în securitate la Université Libre de Bruxelles din Belgia, precum și cercetător principal la think tank-ul Bruegel, a afirmat că există o frustrare substanțială cu privire la bugetul de apărare al Marii Britanii atât în Germania sa natală, cât și în alte țări aliate.

„Marea Britanie nu dispune de capacități importante, chiar și în ceea ce privește Marina Regală”, a spus Wolff. „Marea Britanie trebuie să depună eforturi serioase pentru a acorda prioritate cheltuielilor de apărare, astfel încât să-și păstreze locul de pilon cheie al securității europene.”

Timp de mulți ani, Marea Britanie a fost una dintre puținele țări europene membre ale NATO care a îndeplinit în mod constant obiectivul anterior de 2%, stabilit la summitul alianței din 2014 din Țara Galilor.

Și-a consolidat poziția ca una dintre principalele puteri „națiuni-cadru”, statutul și influența sa fiind sporite de forța sa de descurajare nucleară, de reputația sa remarcabilă în domeniul serviciilor de informații, de legăturile sale militare strânse cu SUA și de entuziasmul său pentru proiecte strategice vizionare, precum Forța Expediționară Comună (JEF), o alianță intra-NATO cu Țările de Jos, cele cinci țări nordice și cele trei state baltice.

Îngrijorare la Bruxelles

Marea Britanie nu este singura țară care se confruntă cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor sale. Totuși, tocmai rolul său esențial în cadrul NATO european face ca cheltuielile sale limitate pentru apărare să dezamăgească partenerii mai mult decât tergiversările altor țări rămase în urmă în cadrul alianței, precum Spania și Italia.

Săptămâna trecută, când Jarvis s-a alăturat celorlalți miniștri ai apărării din NATO pentru o reuniune la Bruxelles, Mark Rutte, secretarul general, le-a reamintit în mod direct că trebuie să prezinte planuri pentru atingerea pragului de 3,5%.

Robbie Boyd, un brigadier în rezervă stabilit la Bruxelles, care a fost unul dintre arhitecții JEF și a ocupat funcția de consilier șef al președintelui Comitetului Militar al NATO, a afirmat că acest lucru a fost interpretat ca o mustrare discretă îndreptată în mod specific către Marea Britanie.

„În cercurile restrânse, există o îngrijorare tot mai mare la Bruxelles că apărarea Regatului Unit devine prea condusă de Ministerul de Finanțe”, a spus Boyd, care este acum cercetător asociat la think tank-ul Royal United Services Institute.

„Descurajarea înseamnă să dispui de o masă și de o capacitate mai mari, aliniate cu voința politică de a le folosi. Marea Britanie riscă să fie percepută ca fiind instabilă în toate cele trei domenii.”

Punctele forte care i-au asigurat Marii Britanii un loc în centrul NATO nu s-au disipat deloc în totalitate.

Boyd a afirmat că Marea Britanie rămâne foarte respectată pentru rolul său central în cadrul grupului de planificare nucleară al alianței, alături de SUA, și că valoarea relativă a forței sale de descurajare nucleară maritimă crește pe măsură ce capacitățile sale convenționale se diminuează.

Matti Pesu, cercetător principal și expert în securitatea Europei de Nord la Institutul Finlandez pentru Afaceri Internaționale, a declarat că, în țara sa, Marea Britanie este încă privită ca un „aliat cheie și capabil din punct de vedere militar”, care participă în mod fiabil la exerciții.

Cu toate acestea, Pesu a avertizat că „ar putea apărea mai multe evaluări negative” dacă Marea Britanie continuă să ezite în privința promisiunilor făcute NATO.

„Consecința potențială este că Franța — în special în domeniul nuclear — și, pe termen lung, Germania în domeniul convențional [ar] deveni principalele puteri militare europene al căror sprijin și participare îl caută aliații mai mici”, a spus el.

Editor : B.E.