Live TV

„Nimic din China nu e permis în avion”. Echipa lui Trump a aruncat telefoanele, ecusoanele şi cadourile primite în vizita la Beijing

Data publicării:
President Donald J. Trump disembarks from Air Force One during an official arrival ceremony at Beijing Capital International Airport in Beijing, China, May 13, 2026. Image courtesy of the White House.
Foto: Profimedia
Din articol
Obiecte din China aruncate Fără dispozitive electronice, doar telefoane cu cartelă

Personalul american şi reprezentanţii presei care îl însoţeau pe preşedintele SUA Donald Trump ar fi aruncat, vineri, înainte de îmbarcarea în Air Force One, materialele primite de la oficialii chinezi, ceea ce arată neîncrederea profundă care continuă să caracterizeze relaţiile dintre SUA şi China. Oficialii americani şi reporterii au aruncat diverse obiecte strânse în timpul călătoriei, printre care telefoane cu cartelă, ecusoane de acreditare şi insigne emise de China, relatează presa internaţională citată de News.ro.

Potrivit unui jurnalist din grupul de presă de la Casa Albă, materialele ar fi fost aruncate într-un coş de gunoi amplasat lângă scările avionului cu puţin timp înainte de plecarea de pe aeroportul din Beijing. Gestul a avut loc în momentul în care Donald Trump îşi încheia vizita de două zile la Beijing, care a atras multă atenţie, după întâlnirile cu preşedintele chinez Xi Jinping.

Obiecte din China aruncate

„Nimic din China nu este permis în avion”, a scris Emily Goodin, corespondenta New York Post la Casa Albă, într-o postare pe X.

„Înainte de a urca la bordul Air Force One pentru a pleca din Beijing, întreaga delegaţie americană a aruncat toate obiectele oferite de gazdele chineze. Cadouri, insigne, broşe şi obiecte suvenir au fost aruncate într-un coş de gunoi de la faţa locului. Directiva era absolută; niciun obiect de origine chineză nu avea voie să urce la bordul aeronavei. Precauţiile s-au extins dincolo de plecarea propriu-zisă. Membrii delegaţiei şi-au lăsat toate dispozitivele electronice personale acasă înainte de a călători în China şi au folosit exclusiv telefoane cu cartelă preplătită pe toată durata călătoriei”, se arată într-o postare pe X a reporterului NYP.

Fără dispozitive electronice, doar telefoane cu cartelă

Membrii delegaţiei americane nu ar fi avut asupra lor dispozitive electronice personale în timpul călătoriei şi s-au bazat exclusiv pe telefoane de unică folosinţă „curate”, ca parte a unor măsuri stricte de securitate cibernetică. Oficialii distrug sau predau în mod obişnuit dispozitivele electronice şi materialele sensibile pentru a preveni potenţiale acţiuni de spionaj sau compromiterea datelor.

Măsura reflectă îngrijorările Washingtonului cu privire la capacităţile de supraveghere cibernetică ale Beijingului şi temerile că dispozitivele electronice sau chiar suvenirurile ar putea fi utilizate în scopuri de culegere de informaţii sau de urmărire.

Măsura neaşteptată a venit în ciuda imaginii publice cordiale care a însoţit întâlnirile mult mediatizate ale lui Trump cu Xi Jinping în timpul vizitei de stat de două zile menite să consolideze legăturile dintre Washington şi Beijing. În culise, însă, au apărut tensiuni între oficialii chinezi şi americani cu privire la măsurile de securitate şi accesul presei la mai multe evenimente legate de summit, potrivit The Hill.

În timpul unei vizite a lui Trump şi Xi la Templul Cerului din Beijing, unui agent al Serviciului Secret american care însoţea grupul de presă american i s-ar fi refuzat accesul de către oficialii chinezi, deoarece agentul purta o armă de foc, conform protocolului standard de securitate. Neînţelegerea a dus la o întârziere de aproape 90 de minute înainte ca mass-media să fie în cele din urmă lăsată să intre în incintă, în urma a ceea ce reporterii au descris ca o „discuţie intensă” între oficialii americani şi chinezi.

Deşi vizita a fost prezentată public ca fiind cordială, rămân dezacorduri semnificative între cele două puteri cu privire la probleme majore, inclusiv dezechilibrele comerciale, concurenţa tehnologică, Taiwanul şi războiul în curs din Iran. Aceasta a fost prima vizită a lui Trump în China în aproape un deceniu şi a şaptea întâlnire faţă în faţă cu Xi. Preşedintele şi delegaţia sa s-au întors la Washington.

 

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
xi jinping
2
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
Sanchez si yamal
3
Pedro Sanchez sare în apărarea lui Lamine Yamal după reacția furioasă a Israelului la...
nicusor dan ilie bolojan
4
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de...
sorin grindeanu si ilie bolojan
5
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide, potrivit lui Vasile...
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn
Digi Sport
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Iranul anunță negocieri cu state europene pentru tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru petrol
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
„Avem un plan de escaladare”. SUA și Israelul, în pregătiri pentru o eventuală reluare a atacurilor împotriva Iranului
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Diplomația prin amenințări a lui Donald Trump în privința Iranului a ajuns în impas: „Subminează orice mesaj ar dori să transmită”
putin da noroc cu xi jinping
Pelerinaj la Xi Jinping. Vladimir Putin face o vizită în China, la câteva zile după Donald Trump
taiwan on map
Donald Trump avertizează Taiwanul să nu-și declare independența. Taipeiul răspunde și spune că e „o naţiune democratică, suverană”
Recomandările redacţiei
profimedia-1095008916
Imagini de la cel mai mare exercițiu al forțelor speciale NATO. Cum...
oana gheorghiu in sedinta de guvern
Oana Gheorghiu, reacție fermă la acuzații: De ce atâta efort...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială...
proiectil
MApN anunță că un proiectil cu 2 kilograme de explozibil a fost...
Ultimele știri
Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un rechin de 4 metri, în Australia
Balena Timmy a murit. Un dispozitiv GPS i-a confirmat identitatea
Măsurile luate de spitalul în care a fost internat pacientul suspect de hantaviroză. Unde se află acum acesta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă radical pentru patru zodii în a doua jumătate a lunii mai. Începe o perioadă de abundență...
Cancan
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Fanatik.ro
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din...
Adevărul
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Șoc în lumea fotbalului": Jose Mourinho a decis primul transfer de la Real Madrid!
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
John Travolta, cu beretă pe cap, lacrimi în ochi și fiica la braț, la Cannes. A primit Palme d’Or onorific...
Adevarul
O unitate rusă și-a documentat propria crimă de război publicând imagini cu atacul asupra unui vehicul al ONU
Newsweek
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
Digi FM
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de mariaj: "Nu există trădări spectaculoase, violență...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sunt căsătoriți de 33 de ani. Michelle Pfeiffer și soțul ei, doi îndrăgostiți pe covorul roșu la un eveniment...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...