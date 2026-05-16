„Nimic din China nu e permis în avion”. Echipa lui Trump a aruncat telefoanele, ecusoanele şi cadourile primite în vizita la Beijing

Personalul american şi reprezentanţii presei care îl însoţeau pe preşedintele SUA Donald Trump ar fi aruncat, vineri, înainte de îmbarcarea în Air Force One, materialele primite de la oficialii chinezi, ceea ce arată neîncrederea profundă care continuă să caracterizeze relaţiile dintre SUA şi China. Oficialii americani şi reporterii au aruncat diverse obiecte strânse în timpul călătoriei, printre care telefoane cu cartelă, ecusoane de acreditare şi insigne emise de China, relatează presa internaţională citată de News.ro.

Potrivit unui jurnalist din grupul de presă de la Casa Albă, materialele ar fi fost aruncate într-un coş de gunoi amplasat lângă scările avionului cu puţin timp înainte de plecarea de pe aeroportul din Beijing. Gestul a avut loc în momentul în care Donald Trump îşi încheia vizita de două zile la Beijing, care a atras multă atenţie, după întâlnirile cu preşedintele chinez Xi Jinping.

Obiecte din China aruncate

„Nimic din China nu este permis în avion”, a scris Emily Goodin, corespondenta New York Post la Casa Albă, într-o postare pe X.

„Înainte de a urca la bordul Air Force One pentru a pleca din Beijing, întreaga delegaţie americană a aruncat toate obiectele oferite de gazdele chineze. Cadouri, insigne, broşe şi obiecte suvenir au fost aruncate într-un coş de gunoi de la faţa locului. Directiva era absolută; niciun obiect de origine chineză nu avea voie să urce la bordul aeronavei. Precauţiile s-au extins dincolo de plecarea propriu-zisă. Membrii delegaţiei şi-au lăsat toate dispozitivele electronice personale acasă înainte de a călători în China şi au folosit exclusiv telefoane cu cartelă preplătită pe toată durata călătoriei”, se arată într-o postare pe X a reporterului NYP.

Fără dispozitive electronice, doar telefoane cu cartelă

Membrii delegaţiei americane nu ar fi avut asupra lor dispozitive electronice personale în timpul călătoriei şi s-au bazat exclusiv pe telefoane de unică folosinţă „curate”, ca parte a unor măsuri stricte de securitate cibernetică. Oficialii distrug sau predau în mod obişnuit dispozitivele electronice şi materialele sensibile pentru a preveni potenţiale acţiuni de spionaj sau compromiterea datelor.

Măsura reflectă îngrijorările Washingtonului cu privire la capacităţile de supraveghere cibernetică ale Beijingului şi temerile că dispozitivele electronice sau chiar suvenirurile ar putea fi utilizate în scopuri de culegere de informaţii sau de urmărire.

Măsura neaşteptată a venit în ciuda imaginii publice cordiale care a însoţit întâlnirile mult mediatizate ale lui Trump cu Xi Jinping în timpul vizitei de stat de două zile menite să consolideze legăturile dintre Washington şi Beijing. În culise, însă, au apărut tensiuni între oficialii chinezi şi americani cu privire la măsurile de securitate şi accesul presei la mai multe evenimente legate de summit, potrivit The Hill.

În timpul unei vizite a lui Trump şi Xi la Templul Cerului din Beijing, unui agent al Serviciului Secret american care însoţea grupul de presă american i s-ar fi refuzat accesul de către oficialii chinezi, deoarece agentul purta o armă de foc, conform protocolului standard de securitate. Neînţelegerea a dus la o întârziere de aproape 90 de minute înainte ca mass-media să fie în cele din urmă lăsată să intre în incintă, în urma a ceea ce reporterii au descris ca o „discuţie intensă” între oficialii americani şi chinezi.

Deşi vizita a fost prezentată public ca fiind cordială, rămân dezacorduri semnificative între cele două puteri cu privire la probleme majore, inclusiv dezechilibrele comerciale, concurenţa tehnologică, Taiwanul şi războiul în curs din Iran. Aceasta a fost prima vizită a lui Trump în China în aproape un deceniu şi a şaptea întâlnire faţă în faţă cu Xi. Preşedintele şi delegaţia sa s-au întors la Washington.

Editor : M.B.