Ninsori istorice în Kamceatka. Imaginile din adevăratul Iad alb, cu zăpadă până la etajul 2 al blocurilor

Data publicării:
The heaviest snowfall in the past 30 years in Russia
„Apocalipsa albă” în Peninsula Kamceatka. Foto: Profimedia
De marți, 13 ianuarie, ieșirea din casă necesită eforturi aproape acrobatice

Ninsori istorice se înregistrează în regiunea Kamceatka: troienele de zăpadă au atins patru metri pe peninsulă. Erau mai bine de 30 de ani de când nu mai ninsese atât de mult în această regiune. Peninsula este afectată de o puternică furtună de zăpadă, cea mai gravă din ultimele decenii, relatează rtbf.be.

În luna decembrie 2025, Petropavlovsk-Kamceatski, capitala Ţinutului Kamceatka, ce cuprinde Peninsula Kamceatka, a înregistrat cantităţi de precipitaţii de 370 de milimetri, de peste trei ori mai mult comparativ cu media lunară.

În perioada 1-16 ianuarie 2026, oraşul a înregistrat cantităţi de precipitaţii 163 de milimetri, cu o grosime a stratului de zăpadă de 170 de centimetri. În unele zone, grosimea stratului de zăpadă a depăşit 250 de centimetri.

🇷🇺 En Russie, des chutes de neige historiques dans la région du Kamtchatka : près de quatre mètres de neige sont tombés sur la péninsule. Cela faisait plus de 30 ans qu’il n’avait pas autant neigé dans cette région russe. pic.twitter.com/d5DfK2yKAD

— franceinfo (@franceinfo) January 19, 2026

A trăi în ultimele șase zile în Kamceatka este o provocare zilnică! De marți, 13 ianuarie, ieșirea din casă necesită eforturi aproape acrobatice. Zăpada a căzut în cantități excepționale, ajungând până la etajul al doilea al unor case.

Kamchatka Peninsula experiences the heaviest snowfall in the last 30 years
Zăpada a înghițit totul în Kamceatka. Foto: Profimedia

Populația din Extremul Orient rus, obișnuită cu ierni extrem de aspre, nu mai cunoscuse un astfel de fenomen climatic de cel puțin treizeci de ani. O furtună de zăpadă a măturat acest teritoriu îndepărtat și a format troiene de până la patru metri înălțime. Drumurile și casele sunt îngropate sub un strat gros de zăpadă.

Unii locuitori vorbesc despre „apocalipsă”. În unele străzi nu se mai văd decât acoperișurile caselor.

Starea de urgență a fost decretată, iar militarii au venit în ajutorul locuitorilor.

Cel mai recent eveniment similar având loc la începutul anilor 1970.

Locuitorii din mai multe districte au rămas blocaţi în case după furtuna de zăpadă, unii dintre ei fiind nevoiţi să-şi croiască drum prin omăt cu lopata pentru a ieşi din clădiri, în timp ce alţii au ieşit pe fereastră.

Traficul aerian şi transportul public au fost perturbate.

Administraţia oraşului i-a îndemnat pe locuitori să ţină copiii în casă, iar cursurile şcolare şi universitare au fost suspendate sau se desfăşoară online.

Doi bărbaţi au murit joi, ucişi de prăbuşirea unei cantităţi mari de zăpadă de pe acoperişul unui imobil şi al unei case, a relatat AFP citându-l pe Serghei Lebedev, un responsabil local din Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, care a postat pe reţeaua socială VK.

Editor : M.C

