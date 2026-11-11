Nipru, bariera de neclintit de pe frontul din Ucraina. De ce nicio armată nu a reușit să își apere pozițiile de pe malul opus al râului

De ani de zile, nici armata rusă, nici cea ucraineană nu au reușit să își consolideze pozițiile pe care le-au ocupat temporar pe malul opus al Niprului, fluviul care traversează Ucraina și care a jucat un rol esențial în Al Doilea Război Mondial. De această dată, însă, realitatea războiului se schimbă într-un ritm mult mai alert decât acum 80 de ani, după cum dezvăluie chiar militarii ucraineni care luptă în apropierea acestei bariere naturale strategice în regiunile Zaporojie și Herson.

La comanda lui Snake, porecla liderului unei unități ucrainene din Herson, în sudul Ucrainei, o dronă de atac Baton pornește în misiune. Aparatul costă în jur de 3.300 de dolari și este lansat cu ajutorul unei catapulte pe care soldații ucraineni au ascuns-o parțial printre copaci.

Membrii Batalionului 140 de Informații al Infanteriei Marine ucrainene folosesc acest tip de drone pentru a ataca pozițiile rusești de pe malul stâng al râului Nipru.

„Reprezintă un obstacol pentru ambele părți. Este la fel de dificil pentru ei să traverseze încoace, pe cât de mortal este pentru noi să mergem acolo”, a explicat Snake pentru El Pais.

„Acesta nu mai este un conflict la nivelul infanteriei. Suntem într-un război al piloților de drone”, a mai spus Snake, în timp ce monitoriza imaginile transmise de drona Baton, care zbura deasupra teritoriului ocupat de ruși.

„Partea rea este că inamicul atacă indiferent de țintă – civilă sau militară, case sau autobuze – în timp ce noi nu putem să atacăm partea cealaltă fără să luăm în considerare că acolo se află compatrioții noștri”, a spus Snake.

Dronele rusești vânează zilnic civili pe străzile orașului Herson și în zonele alăturate – o activitate care a fost descrisă drept un „safari uman”.

Ucrainenii au montat plase antidrone în Herson pe distanțe de zeci de kilometri pentru a opri dronele rusești înainte ca acestea să explodeze. Foto: Profimedia Images

„Suntem la război și trebuie să luptăm pe toate fronturile”

Cei mai mulți membri ai unității conduse de Snake provin din Skadovsk, un oraș din regiunea Herson de pe coasta Mării Negre, care se află sub ocupație rusă. Mulți dintre soldații ucraineni încă au rude care trăiesc de partea cealaltă a liniei frontului.

Militarii aflați sub comanda lui Snake au luptat împreună încă din 2019, atunci când a fost creat batalionul lor. „Săptămâna trecută, ne-au bombardat o poziție și am pierdut un bun pilot de drone. Aceste pierderi sunt foarte dureroase”, a spus Snake, care are 48 de ani.

„Deoarece casa mea se află la 65 de kilometri depărtare, simt, într-un fel, că facem o treabă ce ar putea grăbi eliberarea orașului nostru natal”, a spus și Șamil (33 de ani), pilotul-șef de drone din cadrul unității, ai cărui socrii se află încă în Skadovsk. Dar „suntem la război și trebuie să luptăm pe toate fronturile”.

De când a început războiul din Ucraina, luptele între trupele locale și invadatorii ruși s-au dat și în jurul altor râuri mai mici, însă niciuna dintre aceste bătălii nu a avut amploarea și importanța luptelor care se dau de-a lungul Niprului.

Niprul este atât un martor, cât și un protector al istoriei Ucrainei. Fluviul traversează regiuni foarte importante precum Kiev, Dnipropetrovsk, Zaporojie și Herson.

De asemenea, unele dintre cele mai importante instalații se află în zonele traversate de râu, precum Centrala Nucleară Zaporojie – cea mai mare din Europa. Autoritățile de la Moscova știu că Niprul joacă un rol central în viața de zi cu zi a celor trei milioane de locuitori ai Kievului.

Unele dintre cele mai importante instalații ale Ucrainei se află în zonele străbătute de râu, precum Centrala Nucleară Zaporojie – cea mai mare din Europa. Foto: Profimedia Images

Bătălia de pe Nipru, în 1943 și în prezent

La începutul conflictului, soldații ruși au trecut de partea cealaltă a Niprului în regiunea Herson și au rămas acolo timp de peste opt luni, până la contraofensiva ucraineană din noiembrie 2022.

De când s-au retras rușii, orice tentativă de a ocupa poziții pe malul opus al râului au eșuat de ambele părți. Cea mai mare operațiune a avut loc în octombrie 2023, atunci când forțele speciale și pușcașii marini ucraineni au ocupat poziții în jurul satului Krînkî.

Snake nu a luat parte la această operațiune, însă unii dintre camarazii săi de brigadă au participat. Ucrainenii au rezistat până în vara anului 2024, când au fost forțați să se retragă după un val de atacuri sângeroase ale rușilor.

Bătălia purtată aici în 1943 rămâne în continuare în amintirea ucrainenilor. Armata Roșie a Uniunii Sovietice a lansat un asalt asupra malului drept al râului Nipru pentru a-i alunga pe germani. Operațiunea a durat patru luni și s-a soldat cu un milion de soldați morți. Ea s-a încheiat când trupele sovietice au avansat până la Kiev, pe data de 5 noiembrie.

Dacă ucrainenii le-ar permite astăzi rușilor să avanseze la fel de mult ca în timpul operațiunii din Al Doilea Război Mondial, ar însemna „capitularea” Kievului, potrivit lui Petro Kobernik, un analist și reporter din Herson din partea Centrului Ucrainean de Jurnalism de Investigație.

Totuși, Kobernik consideră că Rusia nu ar avea destule resurse să lanseze un alt asalt contra orașului Herson, nici măcar dacă ar apela la o nouă mobilizare militară.

„Controlarea râului și crearea unor linii de aprovizionare care traversează canalul le-ar permite rușilor, pe termen lung, să îți continue ofensiva” în alte regiuni din sudul Ucrainei, precum Mikolaiv și Odesa, sau chiar să conecteze teritoriile ucrainene ocupate cu Transnistria, regiunea separatistă prorusă din Republica Moldova, a mai spus Kobernik.

Localitatea Oleșkî de pe malul stâng al Niprului a fost de curând evacuată, după ce Moscova și Kievul au convenit asupra unui armistițiu limitat. Foto: Profimedia Images

„Deșertul Oleșkî” și noile drone de atac ale Ucrainei

A început o cursă a înarmării din care nu mai există cale de întoarcere. „Aceste noi tehnologii de drone fac posibilă eliminarea oricărei ținte de care nu ne place cu costuri foarte mici”, a spus și Snake. „Adevărul este că nu îmi place deloc, dar voi lupta până la capăt.”

Drona Baton, care a intrat de curând în arsenalul armatei ucrainene, poate zbura cu o viteză de 140 de kilometri la oră, la o altitudine de până la 500 de metri, timp de 50 de minute. Poate lovi ținte aflate la 90 de kilometri depărtare de zona de lansare.

Drona poate fi asamblată pe loc în doar 10 minute, iar modelul cel mai nou folosește tehnologia americană Starlink pentru a urmări vehicule aflate în mișcare.

Drona lansată de trupele lui Snake a zburat pe deasupra „Deșertului Oleșkî”, o întindere de dune de nisip din apropiere de localitatea Oleșkî, care a fost de curând evacuată după ce Moscova și Kievul au acceptat un armistițiu limitat.

Drona Baton și-a atins ținta și a explodat. Din cauza vremii neprielnice, ucrainenii nu au putut să trimită o dronă de recunoaștere cu care să verifice și să confirme rezultatul exploziei produse de partea cealaltă a Niprului.

Pentru moment, marele râu rămâne principala frontieră dintre cele două armate în acest război.

Editor : Raul Nețoiu