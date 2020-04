Nivelul poluării a scăzut semnificativ în India după instituirea carantinei: „N-am vazut un cer atât de albastru de 10 ani”

India a impus restricţii de circulaţie pentru 1.3 miliarde de oameni şi a oprit activităţile în mai multe domenii ca urmare a instituirii stării de carantină. Autorităţile încearcă să prevină răspândirea coronavirusului care provoacă COVID-19. CNN scrie că după o singură săptămână de „pauză”, indicii de calitate a aerului s-au îmbunătăţit vizibil în China.

În oraşe poate fi observată o scădere semnificativă a particulelor de suspensie PM 2.5 (Dioxid de azot). PM 2.5 sunt considerate în mod particular periculoase pentru sănătate, pentru că ele intră în plămâni, apoi în fluxul sangvin şi în organe. Potrivit IQAir AirVisual's 2019 World Air Quality Report, India a avut 21 din primele 30 cel mai poluate oraşe ale lumii anul trecut.

În capitala New Delhi, concentraţia de PM 2.5 a scăzut cu 71%, de la 91 micrograme pe metru cub la 26 micrograme pe metru cub în decurs de doar o săptămână. OMS consideră că valorile peste 25 micrograme pe metru cub sunt periculoase pentru sănătate. De asemenea, scăderi ale PM 2.5 au fost observate în oraşe precum Mumbai, Chennai, Kolkata şi Bangalore.

„N-am vazut un cer atât de albastru deasupra oraşului Delhi de 10 ani”, a spus Jyoti Pande Lavakare, cofondator al Care for Air şi autor al cărţii Breathing Here is Injurious To Your Health.

Editor: A. D.