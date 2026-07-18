Un atac cu drone lansat de Ucraina asupra unui centru logistic din orașul Kotovsk, situat în vestul Rusiei, s-a soldat cu cel puțin șapte morți și 24 de răniți. Moscova și regiunea din jurul capitalei a fost la rândul său atacată de sute de drone, potrivit News.ro, care citează AFP.

„Șapte angajați aflați în tura de noapte și-au pierdut viața după ce drone ucrainene au lovit un centru logistic al Wildberries”, cel mai mare retailer online din Rusia, a anunțat pe Telegram guvernatorul regiunii Tambov, Evgheni Pervîșov.

Potrivit acestuia, atacul asupra depozitului din orașul Kotovsk a provocat și rănirea a 24 de persoane. În urma impactului a izbucnit un incendiu, care a fost între timp a fost stins, însă pompierii continuă intervenția la fața locului.

În paralel, Moscova și regiunea din jurul capitalei au fost vizate de un val de atacuri cu drone. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că peste 370 de drone au fost lansate în timpul nopții, majoritatea fiind interceptate de sistemele de apărare antiaeriană.

„Majoritatea au fost doborâte de sistemele de apărare antiaeriană înainte de a se apropia. Șaizeci și patru de drone inamice au fost distruse în apropierea Moscovei”, a transmis Sobianin pe Telegram.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra Federației Ruse, vizând în special infrastructura logistică și instalațiile din sectorul energetic, într-o încercare de a afecta capacitatea Moscovei de a susține războiul.

Editor : A.P.