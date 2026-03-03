Live TV

Noi acuzații pentru fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, judecat pentru viol. Marius Borg Hoiby riscă până la 10 ani de închisoare

Data actualizării: Data publicării:
Trial against Marius Borg Høiby
Procesul lui Marius Borg Høiby la Tribunalul Districtual din Oslo. Foto: Profimedia

Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Marius Borg Høiby, a fost pus sub noi capete de acuzare de procurorii norvegieni, fiind acuzat de comportament imprudent și de încălcarea unui ordin de restricție, în timp ce este deja judecat pentru viol și zeci de alte infracțiuni. Bărbatul în vârstă de 29 de ani, care a crescut în familia regală, dar nu este membru al Casei Regale a Norvegiei, se confruntă în total cu 40 de acuzații și respinge cele mai grave dintre ele, inclusiv patru capete de acuzare pentru viol, scrie BBC.

Procurorii din Norvegia au formulat noi acuzații împotriva fiului prințesei moștenitoare a Norvegiei, acuzându-l de comportament imprudent și de încălcarea unui ordin de restricție, la o lună după ce a fost trimis în judecată pentru viol și zeci de alte infracțiuni presupuse.

Marius Borg Høiby a fost arestat cu o zi înainte de începerea procesului, la începutul lunii februarie, fiind suspectat că a amenințat și agresat o femeie în apartamentul său din Oslo. Poliția a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru primele patru săptămâni ale procesului.

Deși acuzațiile privind vătămarea corporală și amenințările cu cuțitul au fost retrase, procurorii spun că bărbatul în vârstă de 29 de ani a recunoscut comportamentul imprudent și încălcarea unui ordin de restricție.

În prezent, el se confruntă cu un total de 40 de capete de acuzare și respinge cele mai grave acuzații.

Marius Borg Høiby este fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit și a crescut în familia regală, însă nu este membru al Casei Regale a Norvegiei. Avea patru ani când mama sa s-a căsătorit cu prințul moștenitor Haakon, în 2001.

El a recunoscut o parte dintre cele 40 de acuzații formulate împotriva sa, însă neagă patru acuzații de viol, care implică o femeie ce ar fi fost fie adormită, fie incapabilă să se apere după ce întreținuseră relații sexuale.

Cele mai recente acuzații se referă la o femeie din cartierul Frogner, o zonă exclusivistă din Oslo, cu care îi fusese interzis să ia legătura la momentul respectiv.

La începutul procesului, el a recunoscut deja că a încălcat un ordin de restricție în legătură cu aceeași femeie și admite parțial alte acuzații care datează din 2024.

Marius Borg Høiby a fost arestat pentru prima dată după un incident violent în apartamentul femeii din Frogner și a declarat atunci că se confruntă de mai mulți ani cu probleme de sănătate mintală.

Deși este neobișnuit ca noi acuzații să fie adăugate în timpul unui proces, procurorul de stat Sturla Henriksbø a explicat că acest lucru este posibil dacă inculpatul recunoaște faptele. Infracțiunea de comportament imprudent poate fi pedepsită cu până la doi ani de închisoare.

Marți, procesul de la Tribunalul Districtual din Oslo ajunsese în a 17-a zi din cele 28 alocate cazului, desfășurat sub restricții stricte care interzic publicarea imaginilor cu inculpatul sau cu cele patru femei pe care este acuzat că le-a violat.

Singura femeie care poate fi identificată este fosta sa iubită, Nora Haukland, despre care el neagă că ar fi fost abuzată. Ea a declarat deja în fața instanței că acesta a lovit-o cu picioarele, a lovit-o cu pumnii și a strangulat-o în timpul relației lor, între 2022 și 2023.

Săptămâna trecută, în instanță a fost difuzată o înregistrare audio a unei dispute în care Marius Borg Høiby poate fi auzit adresându-i injurii lui Haukland, o influenceriță norvegiană cu peste 100.000 de urmăritori pe Instagram.

Acesta neagă că ar fi fost violent, iar avocatul său susține că fosta sa parteneră „nu a trăit în niciun fel într-un regim de frică”.

În timpul audierilor de marți, instanța a ascultat mărturiile unor foști iubiți ai Norei Haukland, inclusiv ale unuia care a vorbit despre „despărțirea lor pașnică” și despre respectul pe care îl are pentru ea, precum și ale altuia care a descris relația lor ca fiind tumultuoasă.

Dacă va fi găsit vinovat de cele mai grave acuzații, Marius Borg Høiby riscă cel puțin 10 ani de închisoare.

Editor : Ș.A.

