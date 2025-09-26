Live TV

Noi alerte cu drone în Danemarca: încă un aeroport a fost închis. Copenhaga invocă un „atac hibrid"

Data actualizării: Data publicării:
şefa guvernului danez, Mette Frederiksen
Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Opera unui actor profesionist" O ameninţare „timp de mai mulţi ani"

Încă un aeroport danez a trebuit să fie închis în noaptea de joi spre vineri în urma unei a doua alerte cu drone în decurs de două nopţi, Copenhaga afirmând că este vizată de la începutul săptămânii de un „atac hibrid" de origine necunoscută.

Spaţiul aerian deasupra aeroportului din Aalborg, în nordul Danemarcei, a trebuit să fie închis joi seara din cauza unei alerte cu drone, înainte de a fi redeschis în jurul orei locale 00:35 (22:35 GMT) vineri, a anunţat poliţia daneză, informează vineri AFP, potrivit Agerpres. 

Închiderea aeroportului a constrâns un zbor al companiei KLM din direcţia Amsterdam să se întoarcă din drum şi a dus la anularea unui zbor al Scandinavian Airlines cu plecare din Copenhaga, potrivit site-urilor pentru monitorizarea zborurilor şi ale unor companii aeriene.

Danemarca este în stare de alertă după o înmulţire a incidentelor în spaţiul său aerian începând de luni.

Joi, şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a denunţat „atacuri hibride" şi a atenţionat că survolurile de drone „s-ar putea înmulţi".

Autorităţile daneze nu au identificat deocamdată originea acestor aparate. Însă, „există în principal o ţară care reprezintă o ameninţare pentru securitatea Europei, şi anume Rusia", a declarat Frederiksen.

La finalul unei discuţii cu lidera daneză, preşedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat gata să „contribuie la securitatea spaţiului aerian danez".

În Danemarca, drone au fost reperate în noaptea de miercuri spre joi deasupra aeroporturilor din Aalborg (nord), Esbjerg (vest), Sondeborg (sud) şi a bazei militare Skrydstrup (sud), potrivit poliţiei.

Luni seara deja, drone de origine neidentificată au survolat aeroportul din Copenhaga şi cel din Oslo, în Norvegia vecină, blocând traficul timp de mai multe ore.

„Opera unui actor profesionist"

Aceste survolări sunt „opera unui actor profesionist" şi constituie „o ameninţare sistematică", a estimat ministrul apărării danez Troles Lund Poulsen.

Norvegia a anunţat joi că a arestat un bărbat de origine străină care opera o dronă lângă aeroportul internaţional din Oslo. Aparatul a fost confiscat.

Aceste incidente survin după incursiunea unor drone ruse în Polonia şi România la mijlocul lui septembrie şi a unor avioane de luptă ruse în spaţiul aerian estonian pe 19 septembrie, însă autorităţile daneze nu au stabilit în acest stadiu o legătură între aceste incidente.

Rusia a dezminţit „în mod ferm" că ar fi implicată în aceste survolări, ambasada sa de la Copenhaga denunţând „o provocare orchestrată".

Danemarca se numără printre principalii susţinători ai Ucrainei în faţa ofensivei declanşate de Rusia în februarie 2022.

Guvernul danez a anunţat că achiziţionează noi mijloace pentru „detecţia şi neutralizarea dronelor".

O ameninţare „timp de mai mulţi ani"

Ţara scandinavă, membră a NATO, urmează să găzduiască săptămâna viitoare, la Copenhaga, un summit al şefilor de stat şi de guvern ai ţărilor Uniunii Europene.

Şefa guvernului danez a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre întărirea securităţii ţării.

În timpul incidentelor precedente, armata a decis să nu doboare dronele, invocând în special securitatea civililor, potrivit şefului Statului Major danez, Michael Hyldgaard.

Aceste incidente intervin, de asemenea, la o săptămâna după ce Danemarca a anunţat achiziţia, pentru prima dată, a unor arme de precizie cu rază de acţiune lungă pentru a putea lovi ţinte îndepărtate, apreciind că Rusia va reprezenta o ameninţare „timp de mai mulţi ani".

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
4
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
5
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
Donald Trump, mesaj pentru întreaga omenire: ”Pun în pericol reputația Americii!”
Digi Sport
Donald Trump, mesaj pentru întreaga omenire: ”Pun în pericol reputația Americii!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1038684011
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat...
exercitii militare in polonia
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
Ce este vortexul polar și cum influențează fenomenul vremea din...
profimedia-1040152002
Germania pariază pe inteligența artificială în domeniul apărării. Cum...
Ultimele știri
O femeie a ajuns la Urgenţe după ce a fost muşcată de mână de un arici pe care îl confundase cu o pisică
UE acuză Rusia de „amestec profund” în alegerile din R. Moldova, în contextul unei „campanii de dezinformare fără precedent”
Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul. „În circumstanțe neprevăzute, evacuarea s-ar putea dovedi imposibilă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian Navy Holds July Storm Exercise
O navă de desant marin rusească a fost zărită la sud de Danemarca, cu transponderul oprit, în timpul incidentelor cu drone
Nicușor Dan, președintele României.
De ce polonezii au tras în dronele rusești care au intrat în spațiul lor aerian și noi nu. Explicația președintelui României
profimedia-0805278165
Drone neidentificate, observate în apropierea mai multor aeroporturi din Danemarca
Atac aeroport
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene
Călători în aeroport. Foto: INQUAM Photos George Călin
Românii ar putea plăti mai puțin pentru apă în aeroport. Proiect: cel mult 3 lei pentru o sticlă de 500 ml
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe...
Adevărul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Playtech
Avertismentul unui mecanic despre mașinile aduse din Germania: „Ajung la noi cu probleme mari”
Digi FM
Melania și Donald Trump, filmați într-o conversație aprinsă. Gesturile care arată clar un dezacord între ei
Digi Sport
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii care au aplicat pentru Mica Recalculare mii de lei la pensie?
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”